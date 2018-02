VIDEO. JO 2018: La médaille surprise de Julia Pereira de Sousa, c'est grâce à un coach de ski un peu salaud

From Isola 2000 to médaillée olympique real quick. — SIPA

Enorme sensation : Julia Pereira de Sousa remporte l'argent en snowboard cross.

Les favorites françaises Bleues Chloé Trespeuch, Charlotte Bankes, et Nelly Moenne-Loccoz se sont plantées.

De l’un de nos envoyés spéciaux à Pyeongchang,

Il y avait de la médaille au mètre carré, ce vendredi, au Bokwang Phoenix Park. Et de toutes les couleurs :

En or autour du cou de Pierre Vaultier, sacré hier chez les garçons et qui, en bon daron du snowboard français, était venu supporter les filles.

En chocolat autour de celui de Charlotte Bankes, qui a remporté la (très cruelle) « petite finale », qui oppose les « rideuses » éliminées en demi-finale.

Ah, et on oubliait presque : en argent pour Julia Pereira (de Sousa Mabileau, selon son état civil officiel.)

C’est pour l’instant la grosse sensation bleue, la grosse surprise de ces JO 2018 : la gamine n’a que 16 ans et était la moins connue/la moins favorite des quatre Françaises au départ. Mais c’est la beauté du snowboard cross, partie de quilles sur neige (glacée, en l’occurrence) : Chloé Trespeuch, la favorite chez les Françaises, est tombée en finale, remportée par l'Italienne Moioli, qui a elle tenu son rang.

>> A lire aussi : VIDEO. D'une chute au sacre... Pierre Vaultier, aka «la machine», écrit sa légende avec une course folle

A côté d'elle sur le podium, la jeune Julia Pereira, deux nattes blondes qui tombent du casque et, évidemment, un immense sourire sur le visage. Et là, les remerciements habituels : d’abord à son coach, Jérôme Choupin, qui n’a pas eu besoin de mots pour la féliciter. « Il m’a juste fait un énorme câlin qui voulait dire "Je suis fière de toi !" Calin plus fort encore avec ses parents et ses proches, fous de joie derrière l’aire d’arrivée : « D’habitude, quand ils sont là, ça me stresse, cette fois ça m’a boosté », glisse la vice-championne olympique.

Le clan de Julia Pereira de Sousa après la médaille d'argent de la Française en snowboardcross #pyeongchang2018 pic.twitter.com/fC4GIj6S7R — Eric Bruna (@ebruna1973) February 16, 2018

« Trois mois plus tard, j’étais aux championnats de France ! »

Elle répond aux questions classiques sur son parcours, et raconte comment, quand elle était petite (« enfin, je le suis toujours »), elle a brusquement changé de voie. Et soudain, elle nous surprend :

« J’ai commencé le ski quand j’avais deux ans [comme 99 % des athlètes Français, selon un sondage maison]. J’ai fait les flèches, les chamois puis le club des sports d’Isola 2000, le plus haut niveau en ski à Isola 2000 [Le cursus honorum du ski français, en fait]. Et un jour, un entraînement se passe très mal. J’avais neuf ans, je n’y arrivais pas. Pas du tout ! Et mon coach, au lieu de me dire "ça va aller", il m’a envoyé péter complet. Bah du coup, je suis rentrée au restau de mes parents, à la station. J’ai pleuré dans les bras de ma mère et je lui ai dit "Maman, je veux faire du snowboard." Trois mois plus tard, j’étais aux championnats de France ! »

L’an dernier, à la surprise générale, le staff de l'équipe de France​ décide de la faire « monter » en Coupe du monde, après une petite année seulement en Coupe d’Europe. Deux podiums en un an et, surtout, une médaille olympique. On en connaît un, à Isola 2000, qui doit se sentir tout drôle…