Un Français en lice pour le titre de meilleur streamer international

Les streameurs et streameuses sur Twitch aussi ont leurs Golden Globes. Créés en 2020 par l’Américaine QTCinderella, les Streamers Awards auront lieu cette année le 18 février à Los Angeles pour désigner les meilleurs créateurs de contenus en live sur Twitch et Vtube dans 28 catégories différentes. Au milieu d’une sélection très nord-américaine (trois Américains, un Mexicain et une Portoricaine sont nominés pour le titre de streameur de l’année), un Français a fait son trou : Etoiles.

Célèbre en France pour ses Nuits au musée diffusées sur sa chaîne, pour lesquelles il a récemment emmené Léna Situation faire une visite nocturne du Louvre, il est davantage connu à l’étranger pour sa participation au serveur Minecraft QSMP. Il s’y est distingué par son implication et son role play pour devenir un des personnages les plus suivis sur un serveur regroupant beaucoup de joueurs du monde entier.

C’est pourquoi Etoiles est nominé dans la catégorie du meilleur streameur international. Pour les connaisseurs de sa chaîne, le jeune homme de 27 ans est aussi un fan inconditionnel de Smash Bros Ultimate, le jeu de combat de Nintendo. Il a grandement participé au succès du tournoi Odyssée, le 16 octobre à Paris, et a fait connaître la scène e-sport de ce jeu en France en commentant régulièrement les plus grandes compétitions internationales.

En mars, il est allé gagner le concours des créateurs de contenus du Summit de Los Angeles, le tournoi le plus important sur Smash. De quoi lui valoir une nomination dans une deuxième catégorie, celle du meilleur streameur de jeu de combat.

La cérémonie, à l’américaine, avec arrivée des invités sur le tapis rouge, sera présentée par QTCinderella et Pokimane, une des streameuses américaines les plus suivies. Il faudra veiller jusqu’à tard pour ceux qui veulent la suivre, puisque la diffusion sur Twitch ne commencera qu’à minuit.

Tous les nominés ont été désignés par les spectateurs et ce sont les mêmes spectateurs qui auront la majeure partie des voix pour désigner les lauréats. Leur vote comptera à hauteur de 70 %, le reste étant réparti au vote du jury. Pour voter (pour Etoiles ou pour d’autres), les internautes ont jusqu’au 7 février sur le site des Streamers Awards. Le Twitch français, porté par des événements comme le ZEvent (marathon caritatif) ou le GP Explorer (courses de F4 entre célébrités d’internet), pourrait de nouveau se signaler aux yeux du monde.