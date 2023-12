Ho, Ho, Home sweet home ! Les fêtes de fin d’année se profilent. Avec elles, l’envie de bichonner son intérieur et de créer une ambiance pleine de chaleur pour accueillir famille et amis. Particulièrement adaptés, les ampoules et éclairages connectés peuvent participer à une atmosphère plus cosy. Du balcon au sapin, 20 Minutes vous guide pour donner à Noël de nouvelles couleurs.

Pour rendre son sapin intelligent : Festavia, de Philips Hue

Connecter votre sapin ? Possible avec la guirlande Festavia de Philips Hue qui se décline en 100, 250 et 500 ampoules LED. Elles sont pilotables à la voix (avec Alexa, Siri et Google) depuis l’application du constructeur, voire avec un boîtier de commande optionnel ou en les synchronisant avec de la musique.

La guirlande Festavia de Philips HUE peut intégrer le système d'éclairages connectés du fabricant. - Philips HUE

Lumière blanche ou colorée, de faible ou d’intense luminosité, la palette de réglages est presque infinie, Philips proposant également ici un style « linéaire » (avec un effet lumineux qui navigue d’une extrémité de la guirlande à l’autre) ou « miroir » (avec des couleurs qui se reflètent depuis le centre de la guirlande). 119 euros (8 mètres/100 LED) ; 219 euros (20 mètres/250 LED) ; 359 euros (40 mètres/500 LED).

Notre avis : Précurseur dans l’univers des luminaires connectés, Philips décline avec HUE son concept à l’envi. Pas donnée, cette guirlande possède le mérite de pouvoir résister aux intempéries. On peut l’utiliser à l’intérieur pour les fêtes, puis à l’extérieur, pour embellir un balcon ou une terrasse aux beaux jours.

Pour métamorphoser un mur : Shapes Ultra Black Hexagons, de Nanoleaf

Envie d’habiller un mur et de l’animer ? À assembler aussi facilement qu’un Meccano, les Shapes Ultra Black Hexagons, de Nanoleaf permettent d’habiller un mur de façon originale.

Avec ses Shapes Ultra Black Hexagnones, Nanoleaf ajoute graphisme et couleurs pop à votre déco. - Nanoleaf

Une fois créé l’assemblage désiré, les petits modules fixés au mur par scotch double face (ou vissés) se pilotent à la voix, depuis une application, mais aussi de façon tactile. Un simple effleurement et le panneau touché s’allume ! Et amusant : les Shapes peuvent aussi s’allumer au rythme de la musique. All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey ne devrait pas leur échapper cette année encore ! Bon point enfin, des kits d’extension (3 hexagones, vendus 59 euros) permettent de faire évoluer ses créations. 98 euros (5 panneaux) ; 149 euros (9 panneaux) ; 224 euros (15 panneaux).

Notre avis : Allant toujours de plus en plus loin, le concept de panneaux modulaires de Nanoleaf évolue positivement. On en apprécie les mille possibilités de personnalisation, mais aussi la fonction miroir pour adapter leur affichage avec l’ambiance d’un jeu vidéo ou d’un film. Les kits d’extension restent un peu chers…

Pour mettre en lumière son talent : Neon Flex Strip, de Wiz

Une idée lumineuse ? Dessinez-la sur un mur ! En silicone, donc extrêmement flexible, le Neon Flex Strip, de Wiz s’y fixe simplement, à l’aide de petits supports adhésifs dans lesquels s’imbrique le ruban lumineux d’une longueur de 3 mètres.

L'originalité du Neon Flex Strip de Wiz tient dans sa souplesse qui permet de laisser parler son imagination. - Wiz

Avec celui-ci, l’idée est de dessiner des formes ou motifs pour personnaliser une pièce : cœur, étoile… et pourquoi pas en cette saison, sapin ! S’allumant et s’éteignant avec un simple interrupteur sur le câble d’alimentation, puis se contrôlant à la voix ou en Wifi, à l’aide d’une application, le Neon Flex Strip donne le choix entre des éclairages fixes avec des dégradés de couleur, ou dynamiques. 99 euros.

Notre avis : Dédié à la déco, ce néon flexible se distingue des traditionnels bandeaux LED que l’on dissimule derrière un meuble ou un téléviseur pour créer une ambiance. Il a aussi la bonne idée d’être compatible avec le protocole Matter pour s’intégrer aux plateformes autour de la maison connectée (Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Apple Home, Eve Home…).

Pour garder la tête dans les étoiles : Inspire Vizzini, chez Leroy Merlin

Oubliez les néons et métamorphosez votre plafond avec Inspire Vizzini débusqué chez Leroy Merlin. Avec un diamètre de 40 cm, ce plafonnier est proposé en version résistant à l’humidité, ou non, pouvant ainsi trouver sa place dans une salle de bains.

Avec ou sans enceinte intégrée, le plafonnier Vizzini Inspire, de Leroy Merlin, peut s'installer en trois coups de tournevis dans n'importe quelle pièce. - Leroy Merlin

Proposant, grâce aux LED qu’il renferme tous types d’éclairages et d’intensités lumineuses (du blanc chaud au blanc froid, en passant par une palette infinie de couleurs), il se fixe simplement à l’aide de trois vis. On en prend le contrôle depuis sa télécommande, à la voix, ou par l’application Enki que Leroy Merlin dédie aux objets connectés. Percé de mille micro trous judicieusement répartis, ce plafonnier offre également un rendu « ciel étoilé », qui sera du meilleur effet à proximité de la crèche. Et bonus : il existe de ce luminaire une version avec enceinte Bluetooth intégrée (56 cm de diamètre). 77 euros ; 79 euros (étanche, norme IP44) ; 149 euros (avec enceinte intégrée).

Notre avis : Assez classique dans son design, ce plafonnier peut se fondre dans la plupart des intérieurs. Placé dans une chambre d’enfant, il offre une belle opportunité pour se transformer en veilleuse colorée ou offrir à bébé un ciel étoilé.

Pour illuminer son jardin : Outdoor Flex Light Color, d’Innr

Vous voulez donner un air de fête à votre balcon, terrasse ou jardin ? Proposé en différentes longueurs (2 et 4 mètres), l’Outdoor Flex Light Color, d’Innr est un flexible lumineux qui vous permettra se surligner une porte, une fenêtre, ou de créer un cheminement joyeux pour accueillir vos invités durant les fêtes.

Etanche, l'Outdoor Flex Light Color, d'Innr donne des couleurs à un balcon, une terrasse ou un jardin. - Innr

Étanche (norme : IP67), offrant à son utilisateur une palette de 16 millions de couleurs, il ne nécessite qu’un branchement sur secteur. La possibilité d’ajouter des câbles d’extension de 2 ou 5 mètres pour son alimentation facilite son installation n’importe où. 79 euros (2 mètres) ; 129 euros (4 mètres).

Notre avis : Offrant un effet de diffusion homogène, cette solution est simple à installer. Attention, un pont de transmission Zigbee (vendu une trentaine d’euros) est nécessaire pour rendre le système intelligent et le faire fonctionner à la voix avec Alexa d’Amazon, et l’application Innr. Bonne nouvelle par contre, ce bandeau LED peut fonctionner nativement avec le Philips HUE Bridge et intégrer un système existant.