Sea, sex and sound ! Le son, indispensable allié des soirées d’été réussies, effectue une percée remarquée avec la nouvelle enceinte Bluetooth ML-655 BT, de Muse. La firme française, qui commercialise des produits audio souvent originaux et accessibles (comme des platines vinyle vintage à bas coût) réussit un joli coup avec un appareil aux multiples facettes et d’un bon rapport qualité/prix, que la rédaction de 20 Minutes a pu tester.





Muse ajoute la lumière au son avec son enceinte Bluetooth ML-655 BT. - Muse





Sons et lumières

Pour ambiancer une soirée barbecue, un dîner au bord de la piscine, voire un pique-nique sur la plage, les enceintes nomades sont de précieuses alliées. Avec son enceinte Bluetooth ML-655 BT, Muse pousse le concept un peu plus loin, avec un équipement design, de bonne puissance et qui, non content d’envoyer du gros son, apportera aussi de la lumière et de la couleur à vos fiestas.

Mesurant 574 mm (H) x 319 mm (P) x 366 mm (L) pour 2,9 kg, cette enceinte peut soit fonctionner sur secteur, soit sur batterie. Dissimulée dans son caisson pouvant résister aux projections d’eau (norme IPX4), une batterie de 6.600 mAh assure ainsi à l’appareil une autonomie jusqu’à 5 heures. Ce n’est pas énorme, mais cela peut faire l’affaire pour sonoriser un cocktail ou un dîner. Appairée en un éclair durant nos essais, la ML-655 BT nous a surpris par une qualité sonore plus que convenable et sa grosse puissance.

A bord, un woofer, deux haut-parleurs pour les médiums et deux tweeter, ainsi qu’une amplification de 100 watts. Evidemment, on n’est pas chez Devialet, mais l’enceinte Muse fait clairement le job ! Muse a même prévu de pouvoir l’associer à une seconde enceinte ML-655 BT, pour créer une paire stéréo.

Transportable grâce à sa grosse poignée arrière, l’enceinte a aussi la bonne idée de pouvoir être posée sur son trépied boisé aimanté. Ce dernier, assez élégant, trouvera sans doute davantage sa place à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il ajoutera une sympathique touche déco à l’appareil qui compte bien ne pas en rester là.





L'enceinte Muse ML-655 BT en fera voir de toutes les couleurs à vos terrasses et balcons. - Christophe Séfrin/20 Minutes





Kitsch, gadget, mais sympa !

Car Muse a eu la bonne idée de loger dans son enceinte des ampoules LED qui vont transformer la ML-655 BT en grosse boule lumineuse. Grâce à la télécommande fournie, il est ainsi possible de choisir un éclairage coloré aléatoire qui passera progressivement par toutes les teintes ; que l’on pourra fixer sur une ou deux couleurs ; ou qui pourra être blanc avec une intensité modulable sur quatre paliers. Créant tantôt une ambiance, s’accordant à son environnement (le bleu au bord de la piscine, le vert sur une pelouse…), ou faisant office d’éclairage d’appoint, voire de veilleuse dans une chambre, l’enceinte fait ainsi coup double entre sons et lumières, et de plutôt belle façon. Elle peut sembler un peu kitsch, voire gadget, mais lors de nos tests sur une terrasse ou dans un grand salon aux murs blanc, l’appareil a toujours fait son petit effet. Il a même essuyé un orage durant quelques minutes sans en être affecté…

Vendue 150 euros, ce qui est un tarif plutôt contenu face à ses bonnes prestations globales, l’enceinte pour garden-party de Muse possède cependant quelques petits défauts. S’il est possible d’en moduler le niveau des graves et des aigus depuis la télécommande (ce qui est un bon point), le son s’arrête à chaque clic sur la touche dédiée tandis qu’un « bip » valide le réglage choisi. On aurait évidemment préféré quelque chose de plus fluide, voire totalement transparent.

Ensuite, si beaux sont les éclairages proposés, ceux-ci ne peuvent épouser le rythme de la musique. C’est une fonction que l’on trouve sur la plupart des enceintes dites de soirée, mais pas sur celle-ci.

Enfin, Muse, gros pourvoyeur d’équipements tech, n’a visiblement pas encore franchi le cap des emballages responsables et recyclables, puisque dans son carton, l’enceinte ML-655 BT est maintenue par deux gros blocs de polystyrène, un type de conditionnement que la plupart des marques ont déjà pris soin d’abandonner.