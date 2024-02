Le riz fera plus de mal que de bien à votre iPhone tombé à l’eau

Raser ses poils ne les fait pas pousser plus drus. Jules César n’a jamais été empereur. Lécher une grenouille ne permet pas de se droguer. En 138 signes, vous venez d’abattre trois mythes et il n’en a pas fallu beaucoup plus à Apple pour en terrasser un quatrième.

Sur sa page « support », le géant à la Pomme s’est contenté de rappeler ce point en réponse à la question « Que faire si votre iPhone est humide ? » : « Ne le mettez pas dans un sac de riz. De petites particules de riz pourraient l’endommager ». Relevé par MacWorld qui comme son nom le laisse entendre arpente avec ardeur la planète Apple, cet avertissement a créé de nombreux remous.

L’air libre, c’est mieux

Car oui, pendant des années, c’est la consigne que, les uns et les autres, nous nous sommes transmise sur un ton rassurant en voyant notre collègue revenir des WC avec son portable trempé ou notre conjoint étourdi sortir de l’eau avec son smartphone oublié dans la poche de son maillot de bain. Le riz absorberait l’eau et réparerait ce que les normes de protection contre l’humidité de plus en plus poussées n’ont pu éviter.

Hélas, c’est faux. Rien ne prouve que le riz permet à l’appareil de sécher plus vite et par ailleurs, les nombreuses poussières présentes dans un sachet de riz pourraient endommager l’appareil s’il venait à survivre à son bain.

Plutôt que de le plonger dans le riz, Apple suggère donc de le secouer doucement pour faire ressortir un maximum d’eau et de le laisser sécher à l’air libre dans une pièce très ventilée pendant vingt-quatre heures. Ça laisse largement le temps de se raser les poils.