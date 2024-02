On a essayé (sans réussir) d’importer le permis de conduire dans un téléphone

«Je vous jure, Monsieur l’agent, j’ai le permis, ça c’est sûr. Mais je l’ai oublié chez moi, dans ma veste. » Il faudra désormais trouver une excuse moins claquée au sol lorsque vous vous ferez contrôler par les forces de l’ordre en rentrant de soirée. Car depuis ce mercredi, il est possible de se prévaloir de son droit à conduire en présentant simplement son téléphone portable.

Comment ça marche ? Rangez-vous sur la bande d’arrêt d’urgence, mettez les warnings, coupez le contact de votre SUV (sauf si vous êtes à Paris) et sortez votre iPhone 15 à 2.000 euros, 20 Minutes vous explique la démarche à suivre.

N’essayez pas de prendre votre permis en photo, ça ne servirait à rien. Procédons dans les règles. Pour commencer, il faut télécharger dans l’App Store ou le Play Store l’application France Identité. Ensuite, on se rend sur le site Mes Points Permis, et on se connecte avec ses identifiants FranceConnect (qu’on utilise parfois pour accéder au site des impôts). On clique sur « J’ai mon permis de conduire », et on indique quel type de document on possède : le permis cartonné à l’ancienne, ou celui format carte de crédit.

« Le service est temporairement inaccessible »

Etape suivante, il faut indiquer si le numéro du document tient sur une ou deux lignes et si le permis a été délivré ou non avant 1975. On rentre le numéro du permis, on accepte les conditions générales d’utilisation, et on clique sur « Créer mon compte ». Ouf ! Votre journaliste préféré découvre avec stupéfaction qu’il a toujours ses 12 points.

Il faut ensuite cliquer sur « Mes documents » et « Télécharger mon RIR ». Et… ça ne marche pas. Le message suivant s’affiche : « Suite à une forte affluence, le service est temporairement inaccessible et la génération de votre document est impossible. Veuillez réessayer ultérieurement. » La loose. Nouvel essai. Cette fois, on parvient à télécharger le fichier PDF qui contient un QR code (le truc qu’on devait montrer partout durant la Covid).

« Code invalide »

On ressort son smartphone et on lance l’application France Identité. On choisit le « mode vérificateur » et on clique sur « scanner un QR code ». On scanne celui qui se trouve sur le RIR et… ça ne marche pas. « Code invalide ». On essaie. Encore. Et encore. Nouveaux échecs. Peut-être que ça fonctionne mieux avec un iPhone. Nouvelle tentative avec un autre téléphone. « Code invalide ». Bref, la version papier du permis de conduire a encore de beaux jours devant elle. A condition de ne pas l’oublier dans sa veste.