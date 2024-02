En 2024, le bonus réparation permet de faire encore plus d’économies

Réparer pour ne plus remplacer (ni jeter !). Lors de sa conférence de presse annuelle qui s’est tenue le 8 février, le Gifam a soufflé la bougie du premier anniversaire du bonus réparation. Et célébré un bilan… positif. Selon le Groupement des marques d’appareils pour la maison une personne sur deux a déjà entendu parler de ce bonus. Encourageant !

De 15 à 60 euros déduits

Petit rappel : le principe du bonus réparation consiste à inciter les Français à faire réparer leurs appareils électriques défectueux pour leur éviter de les remplacer, tout en prolongeant leur durée de vie. Ce qui est quand même mieux pour la planète…

Dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), une somme forfaitaire est automatiquement déduite de la facture du consommateur qui fait réparer son appareil (hors garantie) auprès d’un réparateur labellisé « QualiRépar ». Ce montant est pris en charge par les éco organismes Ecosystem et Ecologic. La somme déduite de la facture oscille entre 15 et 60 euros selon l’appareil réparé.

178.098 appareils réparés

Un peu plus d’un an après le lancement du Bonus Réparation, la France compte désormais 829 entreprises QualiRépar, représentant 4.708 points de réparation labellisés (vous trouverez le vôtre en cliquant sur ce lien). Par leur biais, les Français ont fait procéder en 2023 à 178.098 réparations et affichent un taux de satisfaction de 4,63/5.

Selon le Gifam, citant Ecosystem, le bonus réparation a eu un fort impact dans leur choix pour 39 % des personnes. 6 % déclarent également que sans le bonus, elles n’auraient pas fait procéder à la réparation de leur appareil. Un chiffre intéressant, alors que selon une étude datant de 2019 réalisée pour l’Ademe, 53 % des Français pensaient que réparer restait plus coûteux que d’acheter un produit neuf.

Et constat : ce sont 4,4 millions d’euros l’an passé qui ont été remboursés aux consommateurs grâce au bonus réparation. Le Gifam le reconnaît : le smartphone (avec un bonus forfaitaire de 25 euros) a été « un gros utilisateur de ce fond ». Sur les autres marches du podium figurent le lave-linge et le lave-vaisselle.

24 appareils en plus

Bonne nouvelle : depuis le 1er janvier, le bonus réparation s’étend à vingt-quatre produits supplémentaires, portant ainsi de 49 à 73 le nombre d’appareils éligibles. Parmi les nouveaux venus, citons les épilateurs, lisseurs, rasoirs électriques (bonus de 15 euros) ; ou encore les ordinateurs tout-en-un (50 euros), moniteurs (30 euros) et scanners (35 euros), ainsi que l’outillage électroportatif (20 euros).

En 2024, le Bonus Réparation s'étend à 73 appareils. - Ecosystem

Par ailleurs, le montant du bonus réparation alloué augmente de 5 euros pour 21 appareils. Il passe à 50 euros pour les ordinateurs portables ; à 20 euros pour le home cinéma, ou encore à 15 euros pour des appareils de petit électroménager, comme les bouilloires, grille-pain ou machines à café avec filtre.

Et, encore plus réjouissant, le bonus réparation double pour cinq appareils. Il passe ainsi à 40 euros pour les aspirateurs (balai, robot, traîneau) ; à 50 euros pour les lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle et… à 60 euros pour les téléviseurs ! Le bonus est par ailleurs majoré de 20 % si les pièces issues de l’économie circulaire sont utilisées pour une réparation. Enfin, le critère « casse accidentelle » et la réparation à distance deviennent éligibles.