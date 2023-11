Le site Leboncoin bientôt sous pavillon anglo-saxon ?

Institution de la vente en ligne en France, le site Leboncoin pourrait bientôt passer sous pavillon anglo-saxon, un consortium d’investisseurs ayant mis plus de 12 milliards d’euros sur la table pour racheter sa maison mère.

A la suite de la marque d’intérêt qu’ils avaient publiquement affichée en septembre, les fonds américain Blackstone et britannique Permira, alliés à General Atlantic et TCV, ont dévoilé mardi une offre d’achat sur le spécialiste norvégien des annonces en ligne Adevinta, multinationale dont Leboncoin constitue un des joyaux.

12 milliards sur la table

L’offre, en numéraire et en actions, valorise Adevinta à 141 milliards de couronnes norvégiennes (12,1 milliards d’euros). Elle a reçu le soutien d’actionnaires représentant 72,3 % du capital d’Adevinta, dont les deux principaux, l’américain eBay et le norvégien Schibsted, précisent les parties dans un communiqué boursier commun.

Dans un communiqué distinct, le conseil d’administration d’Adevinta, lui, n’a ni recommandé ni déconseillé la proposition des investisseurs, soulignant que « les actionnaires devraient avoir l’opportunité de se forger leur propre opinion sur les mérites de l’offre ».

Né d’une scission avec Schibsted et dirigé par le Français Antoine Jouteau, Adevinta est un groupe spécialisé dans les annonces en ligne qui dispose d’actifs, entre autres, en Allemagne (Mobile.de), en Espagne, au Benelux et en Italie. Mais c’est la France, où le groupe possède aussi les groupes Argus, Avendrealouer et Agriaffaires aux côtés du navire amiral Leboncoin, qui constitue son plus gros marché.

En 2022, l’Hexagone a représenté près du tiers de son chiffre d’affaires mondial, soit 494 millions d’euros sur un total de 1,6 milliard. Idem pour le bénéfice d’exploitation qui a atteint 54 millions d’euros pour 145 millions tous pays confondus.

Près de vingt ans d’histoire

Déclinaison française du site suédois Blocket.se, Leboncoin était à sa naissance en 2006 le fruit d’un partenariat à 50-50 entre Schibsted et Spir Communication, filiale du groupe Ouest-France, avant que le norvégien n’en prenne le contrôle intégral en 2010.

Le site français – qui a reçu plus de 150 millions de visites en octobre selon l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias – avait ensuite été intégré dans le périmètre d’Adevinta lorsque celui-ci s’était scindé de Schibsted en 2019.

A 115 couronnes par action, l’offre du consortium anglo-saxon représente une prime de 54 % par rapport au cours moyen de l’action Adevinta sur les mois précédant le 19 septembre, date autour de laquelle les investisseurs avaient exprimé leur intérêt pour le groupe, dopant son titre en Bourse. Mardi, avant que l’OPA ne soit annoncée, l’action Adevinta a clôturé à 106,1 couronnes à la Bourse d’Oslo.

« Valorisation attrayante »

« Nous pensons que notre offre représente une valorisation attrayante », a estimé le chef du département actions européennes de Blackstone, Lionel Assant, « tout en aidant Adevinta à tirer parti de ses opportunités de croissance à long terme dans un paysage en évolution rapide ».

Pour réaliser ce rachat, les investisseurs ont spécialement créé une nouvelle coentreprise, baptisée Aurelia. En cas de succès de l’offre conditionnée à l’apport de 90 % du capital, eBay et Schibsted deviendraient des actionnaires minoritaires d’Aurelia avec des parts d’environ 20 % et 13,6 % respectivement.