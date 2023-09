Pendant que Charles III parade dans Paris, un autre britannique fête sa victoire sur la France. On ne parle évidemment pas rugby, mais économie. Le groupe de vêtements et accessoires de sport britannique JD Sports Fashion a annoncé ce jeudi avoir conclu un accord pour racheter la société française Courir, après avoir repris Gap France en mai. Le groupe, qui avait fait une offre rendue publique en mai, a acquis Courir pour une valeur d’entreprise de 520 millions d’euros.

« Suite à l’approbation du comité d’entreprise » de Courir, JD Sports « a conclu un accord d’achat d’actions en juin 2023 pour acquérir » l’entreprise, a annoncé le groupe britannique à l’occasion de la publication de ses résultats du premier semestre. « Cette acquisition reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence » concernées, précise l’entreprise, qui prévoit toujours de finaliser l’opération au dernier trimestre de cette année ou au premier trimestre de l’an prochain, et « avant l’annonce de nos résultats annuels en 2024 ».

313 magasins Courir

JD Sports avait commencé en mai les négociations avec Equistone Partners Europe, société de capital-investissement basée à Londres qui possède la majorité du capital de Courir. La somme offerte comprend 325 millions d’euros en numéraire et 195 millions de reprise de dette. « Courir ajoutera une nouvelle dimension à notre portefeuille de marques avec une clientèle et une gamme de produits féminins plus solides », a fait valoir JD Sports jeudi, espérant que les autres marques du groupe tireront « des enseignements concrets » de l’entreprise française.

Basée en France, Courir « est un acteur de premier plan de l’industrie des vêtements et chaussures de sport en Europe », avec 313 magasins en nom propre majoritairement dans l’Hexagone mais également en Espagne, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Luxembourg, avait fait valoir le Britannique en mai. Courir dispose en outre de 36 boutiques en franchise en Afrique de l’ouest, au Moyen-Orient et dans les territoires d’outre-mer français.

La société lilloise Spodis, appartenant à JD Sports, avait repris en mai dernier pour 300.000 euros une grande partie des activités de Gap France, entité détenue par une filiale du groupe Ohayon en pleine débâcle et qui avait été placée en redressement judiciaire début mars. Ce rachat avait permis de sauver 214 emplois, soit deux tiers des effectifs. JD Sports a annoncé jeudi avoir vu son bénéfice net part du groupe bondir de 30 % sur un an à 239,9 millions de livres au premier semestre décalé et terminé le 29 juillet. Son chiffre d’affaires a grimpé de 8 % à 4,8 milliards de livres sur la période.