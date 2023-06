Un jugement qui n’a rien d’anodin. Vendredi, le géant de la location saisonnière Airbnb a perdu son procès face à la petite l’île d’Oléron (Charente-Maritime) pour défauts de collecte de taxe de séjour. Une « victoire historique », glisse le président de la communauté de communes et maire de Château-d’Oléron Michel Parent.

Pour comprendre cette affaire, un peu de droit. Depuis 2019, les opérateurs numériques ou plateformes de location (Airbnb, Leboncoin, Booking.com, Abritel, etc.) sont dans l’obligation légale de collecter la taxe de séjour lors des réservations, puis de la reverser aux collectivités locales. Sur son site, Airbnb joue la transparence : « Airbnb se charge de reverser cette taxe deux fois par an à la municipalité, au nom des hôtes professionnels et particuliers, écrit le géant américain. Aujourd’hui et conformément à la législation applicable depuis 2019, Airbnb collecte et reverse automatiquement la taxe de séjour dans plus de 29.000 communes en France ».

« C’était inacceptable »

Mais à Oléron, la situation est différente. « Nous aurions donc dû recevoir les sommes récoltées en 2020, 2021 et 2022 », explique Michel Parent. « Mais rien ». Après plusieurs sollicitations sans réponse, la situation ne pouvait s’arrêter là pour les huit communes qui composent l’île. « C’était inacceptable, nous parlions tout de même de 200.000 euros de taxe à récolter par année », s’agace le président de la communauté de communes de l’île. C’est ainsi que l’affaire judiciaire entre le Goliath de la Silicon Valley et le David de Charente-Maritime a commencé.

Après la saisie de la justice pour défauts de collecte de taxe de séjour, Airbnb a cédé et payé leur dû aux municipalités concernées. Mais la communauté de communes n’a pas retiré sa plainte. Elle a demandé que la plateforme passe à la caisse, pour faire jurisprudence. Ainsi lors du jugement prononcé vendredi, les juges du tribunal judiciaire de la Rochelle ont condamné la multinationale à payer une amende de 30.000 euros. « Je remercie le tribunal d’avoir courageusement dit le droit, malgré le déséquilibre des forces en présence », a indiqué Michel Parent, cette fois-ci via un communiqué.









Une somme toutefois très inférieure aux montants demandés par les avocats des plaignants, qui plaidaient une amende de 12 millions d’euros pour 2021 (environ 2.500 euros de taxe de séjour pour chacune des plus de 5.000 nuitées enregistrées cette année-là). « C’était peut-être un peu excessif comme demande. Mais c’était l’occasion de montrer qu’on ne cède pas face à Airbnb », explique Michel Parent. Il dédie d’ailleurs sa « victoire » aux autres collectivités qui n’ont pas reçu leurs taxes. « Airbnb est, par ce jugement, forcé de bien respecter ses engagements dans le futur auprès des collectivités, comme elle a fini par le faire avec nous. »

D’autres affaires judiciaires en cours

De son côté, Airbnb s’attarde justement sur le montant plaidé par les avocats de l’île d’Oléron, le qualifiant de « disproportionné » et remarque que l’amende finale est « environ 400 fois moins élevée » que celle demandée par Oléron. Devant les juges, l’avocat de la plateforme de locations saisonnières, Thomas Rouhette avait qualifié « la démarche d’Oléron […] de représailles », d’après l’AFP. Lors de l’audience, la défense avait plaidé un problème d’interprétation de la loi en 2020 et une « erreur de paramétrage informatique de la saisonnalité de la taxe » pour l’année 2021. Une défense incompréhensible pour Michel Parent.





« Nous avons résolu le problème identifié à Oléron l’année dernière, lorsque nous en avons été informés et tous les montants sous-collectés ont déjà été payés à Oléron sur les propres fonds d’Airbnb, avec les intérêts de retard », a indiqué Airbnb dans un communiqué écrit à l’issue du délibéré. Pour l’instant, Airbnb n’a pas indiqué avoir l’intention de faire appel.

Le dossier de l’île d’Oléron contre les plateformes de locations touristiques n’est pas clos. Il reste encore un jugement concernant le non-versement des taxes collectées par Airbnb en 2020 – pour lequel les avocats de l’île demandent 17 millions d’euros d’amende – tandis qu’une autre procédure devrait être initiée concernant les défauts de paiements des taxes sur l’année 2022. « Mais ça ne s’arrête pas là, puisque à l’heure où je vous parle, Booking et Le Bon Coin ne nous ont toujours pas versé ce qu’ils nous devaient », soulève le maire de Château-d’Oléron. Des poursuites ont été aussi engagées contre la plateforme Booking. A suivre.