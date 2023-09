Vous avez adopté le vélo ou la trottinette pour vos déplacements, voire la mono roue, et recherchez l’indispensable casque qui vous protégera dans vos déplacements. Par-delà les modèles classiques qui existent, d’autres plus sophistiqués ajoutent à votre sécurité. C’est le cas du Remarquable de la jeune pousse française Gamel Helmets, un casque innovant et intelligent dont la signature lumineuse dépasse celle de ses concurrents, et que 20 Minutes a pu tester en avant-première.

Le casque Remarquable de la start-up française Gamel Helmets. - Gamel Helmets

Des clignotants qui s’activent de façon intelligente

Gamel Helmets ? Ne cherchez pas, ce nom de vous dira rien. Ou pas encore. Mais la start-up française risque bien de se faire connaître avec Remarquable, son premier casque de protection pour les utilisateurs de deux roues. Encore un casque ? Oui, mais ce modèle qui sera lancé dans les prochaines semaines, possède un truc en plus.

Disposant d’un bandeau LED blancs à l’avant (12 ampoules) et d’un bandeau LED rouges à l’arrière (12 également), son gyroscope intégré augmente son éclairage arrière lorsque son utilisateur freine. Un peu comme un feu Stop sur un véhicule. Remarquable dispose également de clignotants de couleur orange à l’avant comme à l’arrière. Et c’est là que Gamel Helmets innove.

Plus besoin d’une télécommande déportée sur le guidon pour les activer, comme avec le casque Cosmo Fusion de Cosmo Connected, ou le Matrix de Lumos, que nous avions testés. Avec Remarquable, les clignotants s’activent automatiquement d’un hochement de tête.

Des bips sonores pour attester du bon fonctionnement

Vous vous apprêtez à tourner à droite ? Hop, un petit coup de tête sur la droite ! À gauche ? Hochez la tête dans cette direction. Magique ? Non, Gamel Helmets a eu l’idée d’associer à ses clignotants un détecteur de mouvements. L’idée est ici de se passer d’une commande déportée et, pour l’usager, de bien garder les mains sur son guidon sans tendre les bras pour indiquer la direction qu’il veut prendre (indispensable à trottinette !). Mais aussi de s’affranchir d’un système d’appairage, voire d’une application à l’usage parfois hasardeux… Et c’est réussi.

Il suffit de hocher la tête à gauche ou à droite pour que les clignotants du casque Remarquable de Gamel Helmets s'activent du bon côté. - Gamel Helmets

D’autant plus réussi que lorsque l’on hoche la tête pour tourner à gauche ou à droite, un signal sonore indique que le clignotant est bien activé, ce qui est rassurant. Inutile d’effectuer le moindre mouvement pour que le clignotant arrête de clignoter ensuite : il s’éteint automatiquement au bout de huit secondes, une opération validée par un double bip sonore.

C’est une belle innovation, qui plus est bien pratique comme nous l’avons constaté durant nos essais en ville, même s’il est arrivé, quelques rares fois, que le casque ne réponde pas du premier coup à notre sollicitation. Ne suffisait qu’à réitérer notre mouvement de tête.

La boucle magnétique du casque Remarquable de Gamel Helmets ajoute au confort de l'utilisateur. - Gamel Helmets

Néanmoins, nous avons constaté qu’en plein soleil, les éclairages du Remarquable pouvaient manquer d’un peu de luminosité. Rien à redire de nuit, la visibilité acquise est excellente. Nous avons également apprécié la légèreté du Remarquable (360 g) et sa boucle magnétique, simple à accrocher et à décrocher. Plutôt bien aéré avec ses cinq évents, c’est aussi un modèle avec lequel on ne transpire pas.

Trois modes, trois usages selon le temps

Selon l’usage souhaité, la météo et les conditions lumineuses, le casque Remarquable (à la norme IP55, il résiste à la pluie) propose trois modes de déplacement : Feu diurne (ses LED sont éteints et limitent leur fonctionnement aux clignotants et au feu Stop) ; Feu nocturne (ses LED sont constamment allumés à l’avant et à l’arrière) ; Feu nocturne intelligent (ils s’allument et s’éteignent sans arrêt pour une meilleure visibilité). De quoi s’adapter aussi, à la nuit qui tombe de plus en plus tôt avec l’arrivée de l’automne (et le passage à l’heure d’hiver dans la nuit du 29 au 30 octobre).

Il faudra cependant attendre un peu pour que les premiers Remarquable soient disponibles. Actuellement en phase de précommande et vendu 249 euros, ce casque d’un nouveau genre sera livré en décembre. Déjà une idée de cadeau pour les fêtes ! A associer au vélo ou à la trottinette qui ira avec…