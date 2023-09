Il a fière allure l’E-Bike 1. Disponible avec un cadre ouvert ou fermé, proposé en deux tailles (M ou S), on le reconnaît instantanément avec sa batterie qui fait office de porte-bagage arrière. Fruit d’un partenariat entre le constructeur automobile Mini (groupe BMW) et du fabricant français de VAE « made in France » Angell Mobility, ce vélo à assistance électrique présenté ce 19 septembre doit être le premier d’une longue série.

Marc Simoncini, fondateur d'Angell Mobility, lors de la présentation de l'E-Bike 1 le 19 septembre 2023. - Christophe Séfrin/20 Minutes

Un complément pour les trajets courts

« Nous avons voulu nous rapprocher d’un groupe automobile le plus progressif possible », justifie John Mollanger, CEO d’Angell Mobily, marque de VAE française fondée il y a trois ans par Marc Simoncini, connu pour avoir créé le site de rencontres Meetic en 2001 et pour participer régulièrement à l’émission Qui veut être mon associé sur M6. « Nous recherchions pour nos clients un complément à la Mini pour les trajets courts », rétorque Guillaume De Sazilly, directeur de Mini France. Les deux marques avaient visiblement assez d’atouts pour matcher et pour créer un vélo en commun, l’E-Bike 1.

Un petit air déjà connu

Un vélo qui ressemble à Mini, et dont la ligne fluide et sportive a été confiée aux équipes de design de BMW. Laquelle a appliqué à la fabrication du VAE des process propres au monde de l’automobile, comme une peinture mélangeant liquide et poudre qui épouse la gamme des couleurs Mini 2024 : Vif Océan Wave Green et Vibrant Silver. C’est réussi, même si l’E-Bike 1 ressemble quand même beaucoup aux « Rapide » et « Cruiser » d’Angell Mobility, les deux premiers vélos de la jeune marque de VAE française. Mais le bicloune Mini bénéfice d’une « nouvelle électronique, d’une nouvelle batterie, d’un nouveau contrôleur et d’une version spécifique de son application mobile », assure John Mollanger. Et « petit à petit, les vélos Mini adopteront une identité plus marquée », précise à 20 Minutes le patron d’Angell Mobily.

L'E-Bike 1 de Mini et Angell Mobility est «made in France» et sera disponible en janvier 2024. - Mini

Une panoplie technique sans excès

Pesant 17 kg (version S) et 17,5 kg (version M) avec sa batterie (ce qui reste assez léger), l’E-Bike 1 est annoncé avec jusqu’à 65 km d’autonomie en mode Eco, 50 km en mode Sec et 35 km en mode Rapide. Il dispose d’une selle et de poignées (sans cuir) de la marque anglaise bien connue d’accessoires vélo, Brooks, et d’un moteur de 250 W placé dans le moyeu arrière. Clignotants avant et arrière, pédales antidérapantes, système de géolocalisation, complètent une panoplie technique somme toute honorable, mais sans excès.

L’E-Bike 1 « made in France »

Comme les autres vélos Angell Mobility, l’E-Bike 1 est fabriqué en France, dans les usines du groupe SEB d’Is-sur-Tille, en Bourgogne. « Fabriqué » et pas simplement « assemblé », insiste Marc Simoncini, interrogé par 20 Minutes sur son VAE « made in France ». Qui vient de lever 20 millions d‘euros pour soutenir le développement d’Angell Mobily auprès de SEB, Bpifrance et de la CMA CGM. « Les traditionnels fonds digitaux ont refusé, ne voulant prendre aucun risque financier pour un projet industriel qui inclue du hardware », déplore Marc Simoncini.

En précommande sur le site mini-ebikes.com, prochainement dans les showrooms de certains concessionnaires Mini et de vélocistes premium, l’E-Bike 1 sera livré en janvier 2024. Attention, s’il est cher, les places le seront aussi pour pouvoir s’en offrir un : ce premier vélo ne sera lancé qu’à 1.959 exemplaires numérotés (pour chacune de ses versions). 1959 ? La date de naissance de la marque Mini ! Les autres VAE issus de la collaboration Mini/Angell Mobily (a minima trois sur cinq ans), ne seront pas en édition limitée. Et espérons-le, un peu plus accessibles…