Les trottinettes en libre-service n’ont plus le vent en poupe. Ni dans la capitale, où elles ont été retirées le 1er septembre. Ni à Marseille, où leurs jours semblent comptés. Déjà, 400.000 utilisateurs seraient démunis. Parmi eux, beaucoup ne sont pas près de décrocher et souhaitent investir dans un mode de transport pratique et non polluant à l’usage, déjà adopté par 2,5 millions de personnes en France.

Pas si facile : toutes les trottinettes ne répondent pas aux mêmes types de déplacements (occasionnels, quotidiens, avec ou sans transports intermédiaires). Et alors que la location de trottinette par abonnement se développe, les offres à l’achat se multiplient avec des tarifs variant du simple au décuple. En sélectionnant pour vous quatre trottinettes vendues de 279 euros à 1.799 euros, 20 Minutes vous conseille et vous permet de comparer.

L’économique pour bien débuter : E2 Plus E, de Segway-Ninebot

Le fabricant Segway-Ninebot signe avec sa nouvelle E2 Plus E, une trottinette relativement accessible et plutôt bien équipée.

La trottinette E2 Plus E de Segway-Ninebot, orientée jeunes et courte distances. - Segway-Ninebot

À réserver aux utilisateurs pesant 90 kg maximum et ayant de faibles distances à parcourir (autonomie maximale : 25 km, avec sa batterie de 220 W), ce modèle, propulsé par un moteur de 300W (500W en crête) saura gravir les côtes jusqu’à 15 %. Il sera néanmoins peu à son aise sur les routes abîmées.

La E2 Plus E, de Segway-Ninebot trouve notamment son intérêt en ville avec ses pneus alvéolés de 8,1 pouces anti-crevaison qui absorberont mieux les petits chocs, mais aussi ses trois modes de fonctionnement : Walk (5 km/h) ; Standard (jusqu’à 15 km/h) ; Sport (jusqu’à 25 km/h). Pesant 14,4 kg, elle reste maniable en intermodalité. Feu avant et réflecteurs contribuent à la sécurité de son utilisateur. À partir de 279 euros.

La sécurisée pour se rendre au bahut : ES Serie 5, d’Acer

Acteur récent dans l’univers des trottinettes, le fabricant de produits informatiques Acer propose avec cette ES Série 5 une trottinette parfaitement équipée pour les déplacements réguliers et pesant 18,5 kg.

L'ES Serie 5, d'Acer offre un bon compromis performances/prix. - Acer

Lestée de pneus de 10 pouces, d’un éclairage avant/arrière, de réflecteurs et d’une application permettant notamment son verrouillage d’un seul geste, l’engin offre une jolie promesse côté sécurité. Les parents peuvent l’appréhender avec confiance pour équiper leur progéniture en vue de ses allers-retours au collège ou au lycée.

Sa conduite, basée sur un moteur arrière de 350 W (470 W en crête), trois modes de vitesse, l’ascension des côtes jusqu’à 15°, un frein électronique avant et à disque arrière, et une autonomie jusqu’à 65 km, conviendra à la plupart des utilisateurs jusqu’à 100 kg. Sinon son temps de charge un peu long (huit heures), seule pourrait lui manquer une suspension avant pour une meilleure absorption des irrégularités de la route. 499 euros.

La musclée pour les grands gabarits : Electric Scooter 4 Ultra, de Xiaomi

Le design enthousiasmant de l’Electric Scooter 4 Ultra de Xiaomi révèle une trottinette équipée d’un système à double suspension avant/arrière. S’y ajoutent des pneus de 10 pouces pour une conduite particulièrement souple.

L'Electric Scooter 4 Ultra de Xiaomi, à l'aise, même en terrain hostile. - Xiaomi

Sous les pavés, la plage ? Oui, nous l’avons vérifié lors d’un test dans les rues de Paris ! D’une puissance de 600 W (940 W en crête), son moteur, logé dans la route arrière lui autorise une certaine nervosité, même pour les utilisateurs de bon gabarit (jusqu’à 120 kg) et même dans les côtes (jusqu’à 16 %). Quatre modes de conduite sont proposés, de Piéton à Sport, à sélectionner sur son écran central.

Plutôt massive, cette trottinette est à réserver aux trajets assez longs, porte à porte, pour lesquels son autonomie jusqu’à 70 km et son large plateau de 880 cm2 procurent un sentiment de confort et de sécurité. Attention, son poids de 24,5 kg la rend plutôt hermétique aux transports en commun, où elle sera lourde et encombrante. Elle est compatible avec une application qui quantifie les données de chaque parcours et estime son autonomie restante au kilomètre près. 999 euros.

L’ultraportable portable pour l’intermobilité : KQi Air X, de Niu

La fibre de carbone, vous connaissez ? C’est à base de ce matériau tissé, trois fois plus résistant que l’aluminium, et qui équipe les Formule 1, que Niu, fabricant chinois de scooters et de trottinettes électriques, a construit sa KQi Air X.

Avec sa structure en fibre de carbone, la KQi Air X, de Niu, ne pèse que 11,7 kg. - Niu

Résultat : montée sur des pneux de 9,5 pouces, cette trottinette ne pesant que 11,7 kg (soit 40 % de moins qu’une trottinette conventionnelle !) offre un niveau de portabilité que la plupart n’ont pas. Elle est idéale en intermodalité pour l’associer à des déplacements nécessitant l’utilisation des transports en commun.

Mais la monture, au moteur de 350 W (700 W en crête) et à l’autonomie jusqu’à 50 km possède aussi d’autres arguments. Comme son application, complète, qui permet d’en personnaliser l’usage en choisissant son mode de démarrage ; en modulant la charge de sa batterie selon ses besoins pour en prolonger la durée de vie ; en dosant ses modes d’accélération, etc. Cerise sur le guidon : la KQi Air X peut même se déverrouiller à l’aide d’une carte NFC permettant ainsi au seul porteur du sésame de la conduire.

En précommande le 19 septembre à 1.799 euros. Egalement disponible à 1.399 euros en version KQi Air simple (11,9 kg, à base de 70 % de fibre de carbone et de 30 % de magnésium).