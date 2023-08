« Ah mais ils ne vont pas les remettre après ? » Interloquée, Claire, utilisatrice régulière n’en revient pas. À quelques mètres d’elle, les trottinettes de Tier Mobility sont enlevées pour ne jamais revenir dans les rues de Paris. Benjamin Guerpillon, directeur des opérations n’est pas surpris : « Nous recevons encore quelques messages d’usagers qui s’étonnent de ne plus trouver nos trottinettes. »

L’événement a pourtant fait du bruit depuis l’annonce du référendum organisé le 2 avril dernier par la Mairie de Paris et qui a abouti à l’interdiction pure et simple de ces bolides en « free floating » dans la capitale. Aussi, depuis le 18 août, les « Rangers » (le surnom des employés de Tier Mobility chargés de la disposition et de l’enlèvement des trottinettes sur le terrain) s’affairent un peu partout dans Paris pour les retirer.

Les trottinettes redéployées en Île-de-France et en Europe

« Nous procédons zone par zone pour limiter l’impact des retraits », explique Benjamin Guerpillon. Sur les 5.000 appareils de l’opérateur, seuls 1.500 étaient encore en service lundi. À raison de 400 à 700 retraits par jour, elles auront disparu au 1er septembre. Ce mardi matin, Sérigne, l’un des trente Rangers, parcourt le 12e arrondissement au volant de sa camionnette à la chasse aux dernières rescapées qu’il localise par GPS.

Les trottinettes seront ensuite emmenées à l’entrepôt de l’opérateur pour être contrôlées et réparées avant de connaître leur nouvelle destination. Un voyage court pour un tiers d’entre elles, redéployées dans les 80 villes d’Île-de-France (Saint-Quentin-en-Yvelines, Marne-la-Vallée, etc.) où Tier Mobility propose ses services. Les autres seront envoyées en Allemagne ou en Pologne où l’opérateur est également présent. Pas le temps de chômer.

Des emplois en danger

Heureusement pour Sérigne et ses collègues, le chômage n’est pas non plus à l’ordre du jour. Malgré la perte d’un marché important, l’entreprise assure vouloir garder tous ses employés selon Benjamin Guerpillon : « En moyenne, ils sont là depuis 2 à 3 ans, cela représente une véritable compétence interne que nous souhaitons sauvegarder. »

Tier Mobility mise sur un report modal des usagers sur son service de vélo en libre-service pour compenser la disparition des trottinettes. Paris 12e arrondissement, le 29 août 2023. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

Une chance pour eux. Contacté par 20 Minutes, l’opérateur Dott, qui a fini de retirer ses trottinettes une semaine avant la date limite, a déjà annoncé la fermeture de son centre opérationnel de Wissous au 31 août et le lancement d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). En tout, une cinquantaine de postes sont directement menacés et un plan d’aide aux employés a été mis en place pour les aider à retrouver du travail (accompagnement pendant six mois d’un cabinet spécialisé, financement de formations, contacts avec de nombreuses entreprises du secteur qui recrutent).

À fond sur le vélo et les JO

Pour pérenniser ses emplois, Tier, comme ses concurrents, Dott ou Lime, mise sur le vélo. Un report modal encore hypothétique : « Les études que nous avons menées donnent des résultats encore incertains », explique Benjamin Guerpillon. Selon le directeur des opérations, si les usages du vélo sont différents de ceux de la trottinette (des trajets plus longs de 25 % en moyenne selon les chiffres de l’opérateur), il dispose de plusieurs avantages, notamment une vitesse plus importante (limitation à 25 km/h contre 20 km/h pour la trottinette).

Disposant d’une flotte de 5.000 vélos dans la capitale, Tier compte sur les Jeux olympiques de Paris 2024 et sur l’appui de la ville et sa politique pro-vélo (pistes cyclables, aires de stationnement, etc.) pour développer ce service. Interrogé à ce sujet par 20 Minutes en juin dernier, David Belliard, adjoint d’Anne Hidalgo en charge des mobilités et pourfendeur des trottinettes, s’était dit favorable à des solutions complémentaires au Vélib’. Des discussions ont déjà eu lieu entre les opérateurs et plusieurs élus en avril dernier à ce sujet.

En enlevant deux nouvelles trottinettes, Sérigne en profite pour changer la batterie d’un vélo de la compagnie garé à côté : « On espère vraiment que ça va marcher. C’est un service utile, et nous voulons vraiment garder notre travail. »

Ce n’est qu’un « au revoir » ?

Reste que si les trottinettes en libre-service disent « au revoir », et peut-être adieu, à la capitale, les « trott’s » ne disparaissent pas complètement. Certains opérateurs, comme Volt, s’apprêtent à proposer des offres de location de longue durée pour des trottinettes électriques.

Les trottinettes de particulier, elles, restent autorisées à Paris, et certains surfent déjà sur la place laissée vacante pour le moment. Parfois même au sens littéral comme Leboncoin qui lance une campagne en faveur des trottinettes de seconde main en peignant sur les emplacements autrefois réservés au stationnement des opérateurs, un QR code qui, une fois scanné au smartphone, mène directement sur son offre en ligne.