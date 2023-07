C’est toujours la star de l’été. L’enceinte Clip de JBL, dont la version 4 est sortie il y a quelque temps, vous fait de l’œil, d’autant que la petite nomade est désormais vendue à partir de 45 euros (au lieu de 59 euros à son lancement). Un tarif réduit qui ne réduit pas ses performances, comme a pu le constater 20 Minutes.

Un mousqueton qui crée son identité

On a un peu l’impression que JBL se repose sur ses lauriers. La Clip, l’enceinte fétiche de constructeur, possède toujours le même concept depuis sa première génération… en 2014 ! Il s’agit d’une enceinte ultraportable Bluetooth et résistante qui, lestée d’un mousqueton peut s’accrocher partout : à une ceinture, sur le guidon d’un vélo ou d’une trottinette, ou encore à un sac à dos. Renouvelée à quatre reprises, la Clip a toujours su gagner en résistance, en autonomie et voit toujours vu son design renouvelé non sans talent, comme c’est ici le cas.

Pour celui de sa dernière itération, sa forme de galet a été balayée par un tsunami novateur. Toujours arrondie, mais plus allongée (8,6 x 13,5 x 4,6 cm, pour 239 g), la petite dernière intègre toujours son mousqueton historique dont la structure l’entoure. En aluminium, il offre ainsi à l’appareil un surcroît de résistance aux chocs. Recouverte de tissu maillé, la Clip 4 joue aussi sur ses coloris, les variations étant plus nombreuses, passant du rose au vert, à des modèles bicolores, sans oublier la finition « camouflage ». C’est assez réussi, même si JBL se permet de vendre carrément plus cher certains modèles visiblement plus « tendance » que d’autres : la Clip 4 basique, en noir, est ainsi à 44,99 euros, tandis que la Clip 4, version Warrior avec sa tenue de camouflage, est à 64,99 euros ! Et rien qui, techniquement, vienne justifier cet écart de prix de 30 %.

Le logo JBL sur l’enceinte a lui aussi vu sa taille largement gonfler par rapport celui de la Clip 3. La marque JBL est-elle devenue, comme Nike, un signe de reconnaissance sociale ?

L'enceinte JBL Clip 4 sort sa tenue de camouflage. - JBL

Du (très) bon son dans un faible volume

Côté technique, la Clip 4 est Bluetooth 5.1. JBL en a revu la conception audio et propose un rendu sonore en nette amélioration. A l’écoute, il ne faut pas longtemps pour constater que le son de la petite enceinte est devenu plus charnu et étoffé, qu’il a significativement gagné en dynamique. Résultat : le son de l’enceinte, est bon. Très bon, même, compte tenu de sa faible taille. Revers de la médaille cependant : la Clip 4 atteint rapidement ses limites lorsque l’on monte le volume avec une distorsion notable et des aigus qui peuvent parfois siffler un peu. Inutile d’espérer sonoriser un grand espace avec elle en lui soutirant des décibels. La Clip 4 est davantage une enceinte « compagnon » qui vous accompagnera au bord de la piscine ou à la plage, en rando, ou sur un coin de table ombragé cet été.

Pour ce qui est de la robustesse, nous avons soumis la Clip 4 à des épreuves impitoyables. Ici, pas la peine d’avoir un « labo » de test pour pousser l’appareil dans ses derniers retranchements. Nous l’avons simplement confié à un enfant et en lui disant : « fais ce que tu veux avec ». A la norme IP67 et supposée résister à la poussière et à l’immersion, l’ultraportable a tenu ses promesses. Le bambin, trop content de pouvoir martyriser la Clip 4 l’a évidemment immergée dans sa piscine (notons ici que sous l’eau, la liaison Bluetooth ne passe pas et qu’il est impossible d’écouter de la musique au fond du bassin).

L’enfant a aussi maintes fois laissé l’enceinte tomber. Quant au tas de sable, la Clip 4 en connaît tous les recoins ! Résultat : si quelques signes de maltraitance sont apparus sur l’armature du produit (son mousqueton a ainsi subi quelques rayures), l’enceinte n’a pas dit son dernier souffle. Un simple rinçage sous l’eau claire a suffi pour lui redonner une meilleure mine, avant que la musique puisse reprendre ses droits…

A la norme IP67, l'enceinte JBL Clip 4 résiste à l'eau et à la poussière. - JBL

Offrant jusqu’à 10 heures écoute (à volume modéré) pour trois heures de charge, la Clip 4 a bien évolué depuis ses débuts. Il y a près de dix ans, la première mouture de la petite enceinte ne promettait, elle, que 5 heures de musique ! Pas de progrès significatif cependant depuis la Clip 3 sur le terrain de l’autonomie.

Quelques lacunes techniques

On peut aussi reprocher à JBL de se contenter de peu. Certes, l’enceinte adopte le Bluetooth 5.1 en remplacement du 4.1. Si sa prise micro-USB – désormais sans cache plastique – a judicieusement été remplacée par une prise USB-C, presque universelle (en attendant que les futurs iPhone d’Apple l’adoptent !), l’enceinte perd l’entrée AUX de son aînée. Dommage. Et une seule source Bluetooth peut lui être connectée. Il est donc nécessaire d’en effectuer l’appairage avec un smartphone tiers si l’on souhaite l’utiliser à plusieurs. Rendons cependant à César : là où la Clip 3 n’était qu’IPX7, la Clip 4 est désormais IP67 et résiste, en plus de l’immersion, à la poussière.

Reste, pour ce qui est de sa version à 45 euros, un excellent petit appareil, dont le rapport qualité prix s’avère plus qu’engageant. On peut aussi économiser une bonne dizaine d’euros en glissant dans sa valise la Clip 3, en vente jusqu’à extinction des stocks, moyennant une trentaine d’euros.