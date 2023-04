Nous permettre de produire 300 W d’électricité avec un petit kit de panneaux solaires à poser sur notre terrasse ? Tel est le pari de Beem Energy avec un produit vendu 780 euros, à installer soi-même, et capable de subvenir à nos besoins de base en électricité (réfrigérateur, lampes, ordinateur…). Quatre ans après la création de la start-up nantaise, ce concept a-t-il séduit ? Et comment Beem Energy voit-il l’évolution du marché des énergies renouvelables, alors que les tarifs de l’électricité ont bondi de 15 % depuis le 1er février 2023 ? Ralph Feghali, cofondateur et CEO de la start-up nantaise, a répondu aux questions de 20 Minutes.





Ralph Feghali, co fondateur et CEO de Beem Energy. - Beem Energy

Comment votre activité s’est-elle développée au cours de ces dernières années ?

En quatre ans, notre kit de panneaux solaires a séduit 10.000 foyers qui s’en sont équipés. Notre réseau de vente s’est amplifié. Outre Internet, notre kit se trouve chez Leroy Merlin, Boulanger, Nature & Découverte. Signe des temps, les enseignes sont venues vers nous, nous n’avons n’a pas eu besoin de les démarcher.

Nous constatons que la tendance actuelle est très prometteuse. Dans le courant 2022, nous avons multiplié le nombre de foyers que l’on équipe par quinze chaque mois. Les fondamentaux s’amplifient. Une enquête que nous avons réalisée avec OpinionWay* le confirme : 60 % des Français aimeraient produire leur propre énergie.

Vous proposez des kits de panneaux solaires qui ne produisent, finalement, qu’une partie de l’électricité nécessaire à la consommation d’un foyer. Pourquoi ce choix ?

Il y a pour chaque maison ou appartement ce que l’on appelle un « talon » de consommation. Celui-ci correspond à tous les équipements qui ne sont pas compressibles : le réfrigérateur, le congélateur, la VMC… L’objectif de notre kit, qui produit de 300 W d’électricité est d’effacer ce talon, sans que l’on ait à se poser beaucoup de questions, avec une électricité produite chez soi, qui est bas carbone. Si l’on ajoute un ordinateur, une lampe de bureau… cela peut aussi suffire pour couvrir les besoins d’une personne qui télétravaille. L’idée est, pour le prix d’un smartphone, de couvrir 15 % de la consommation électrique de l’habitat.

Ce n’est pas un peu limité comme installation solaire ?

Si nos clients veulent développer leur installation, ils peuvent ajouter un second, puis un troisième kit pour produire jusqu’à 1 kW d’électricité. Pour une installation encore plus conséquente, nous pouvons les aider à trouver les bons partenaires, cette fois pour installer des panneaux solaires sur le toit. Le constat est cependant que cette dernière marche est trop haute pour beaucoup de gens. Nous voulons les prendre par la main pour y aller pas à pas. Beem a déjà équipé 10.000 foyers. 30 % d’entre eux veulent ensuite aller plus loin.

Beaucoup de personnes rechigneraient à la pose de panneaux sur le toit, qui coûtent cher, certes, mais aussi pour des raisons esthétiques. C’est un frein à l’adoption du solaire ?

Oui, selon notre étude, 12 % des personnes interrogées considèrent que ces installations ne sont pas esthétiques et 10 % que les travaux prennent trop de temps. C’est un frein émotionnel. Les gens ne veulent pas dénaturer leur toit. Le concept d’énergie solaire leur plaît, mais pas celui du panneau solaire. Ils se posent aussi des questions face aux conséquences d’un déménagement.





Le kit de panneaux solaires Beem Energy. - Beem Energy





Cela nous conforte dans le concept du kit de base, avec quatre panneaux de seulement 70 x 70 cm de côté (pour 5,6 kg chaque) à poser soi-même, que nous défendons. Deux mètres carrés, idéalement orientés sud, suffisent. Ce kit peut donc trouver sa place sur une façade, dans un jardin, sur une terrasse ou un grand balcon et n‘est pas plus compliqué à monter que l’est un meuble Ikea. On peut même, si on le désire, l’emporter en vacances avec soi : il tient dans le coffre d’une voiture !

Aucun risque de vol ?

Non, c’est arrivé une seule fois sur 10.000 installations.

N’y a-t-il pas des contraintes, cependant, pour connecter ce kit à son réseau électrique ?

Non, il intègre un micro-onduleur et une box qui envoie des informations sur l’application et travaille avec le compteur Linky. Il suffit de brancher le kit sur une prise électrique. Le courant produit est automatiquement dirigé vers les points de consommation les plus proches. Résultat, vu du compteur, c’est comme si les appareils étaient débranchés. Dans le cas d’une installation qui serait éventuellement surdimensionnée, le courant produit serait réinjecté dans le réseau. Nos utilisateurs ont pris l’habitude d’optimiser leur usage, comme en faisant tourner leur machine à laver lorsqu’il le faut. Notre application les y aide en leur fournissant une estimation de l’électricité produite par tranche horaire.





Une application permet d'optimiser l'usage des panneaux solaires Beem Energy. - Beem Energy





En concevant notre kit solaire, nous avons voulu raisonner comme Apple, rassurer les consommateurs, avec un produit simple, accessible à tous, propriétaires ou locataires, qui ne s’installe pas forcément sur le toit, et que l’on puisse poser soi-même.

Bénéficie-t-on d’aides de l’Etat si l’on s’en équipe ?

Non, dans le solaire, une part notable des subventions à pour vocation de financer la pause. C’est une bonne chose pour des produits qui valent entre 7.000 et 10.000 euros. Notre typologie de produit est rentable rapidement, sans subvention.

Si j’habite dans le nord de la France, par nature moins ensoleillé, cela vaut-il la peine que je m’équipe ?

Cela vaut le coup partout. En dix ans, le prix d’un panneau solaire a été divisé par dix. Plus de 20 millions de foyers ont parallèlement vu le prix de base de leur électricité bondir de 15 % en février. On a des « beemers » répartis sur toute la France. C’est évidemment plus rentable de s’équiper dans le Sud, où l’on amortira son kit en 5 à 6 ans (100 euros d’économies réalisées par an environ), que dans le Nord, où 7 à 8 ans seront nécessaires (130 euros d’économies). Nul doute que la hausse des prix de l’électricité va s’accroître. De son côté, l’urgence climatique ne ralentira pas.

*Du 15 au 16 février 2023, sur un échantillon de 1.063 personnes représentatives d’un échantillon représentatif de la population âgée de 18 ans et plus.