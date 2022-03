Alors que le printemps s’installe en France, Electrolux lance son purificateur d’air Well A7. L’usage de ce type d’appareil, que l’on pensait d’abord réservé aux périodes de forte pollution, est aussi recommandé pour neutraliser les pollens, cause de symptômes allergiques chez 20 à 30 % des Français. Nez bouché, éternuements, démangeaisons, conjonctivites, asthme dus aux pollens ont-ils trouvé une solution ? « 20 Minutes » a testé le Well A7 pour le savoir.

Plastiques recyclés

Soleil, températures en hausse et pollens forment pour beaucoup un cocktail détonnant à même de développer des symptômes allergiques. Le purificateur d’air Well A7 du fabricant suédois Electrolux arrive à point nommé, alors que le Réseau national de surveillance aéro, annonce le début de la pollinisation en France.

Le purificateur d'air Well A7 emploie cinq niveaux de filtration. - ELECTROLUX

Avec sa grosse poignée en cuir vegan, l’appareil ressemble à une valise que l’on pourrait déplacer de pièce en pièce. A poser sur le sol ou à accrocher au mur, il est même personnalisable grâce à différentes façades colorées avec leur housse tissée 100 % recyclée. Sur le dessus de l’appareil, deux boutons tactiles : Marche/Arrêt et Smart/Manual.

Deux modes pour tous les usages

Le mode Smart automatise la filtration de l’air dans la pièce où l’appareil est placé. Grâce à ses capteurs (PM1, 2.5, 10, COVT), le Well A7 va ainsi s’adapter en temps réel à la qualité de l’air ambiante en modulant sa filtration sur cinq vitesses. Nous l’avons notamment constaté alors que nous passions l’aspirateur à ses côtés : le Well A7 a instantanément renforcé sa filtration, les particules volatiles s’étant fortement développées du fait de notre action.

De son côté, le mode manuel est plutôt à utiliser selon des besoins ponctuels, comme lorsque l’on fait la cuisine, où que la famille se succède dans la salle de bains, deux pièces propices à la propagation d’odeurs diverses et de COV (composés organiques volatils).

Les pollens absorbés

Le Well A7 propose ainsi cinq niveaux de filtration. Sous le capot de la machine, se distinguent dans l’ordre un préfiltre à mailles, un filtre à particules ultra-fines et un filtre à charbon. Cet ensemble permet de filtrer les particules fines jusqu’à 0,3 microns, d’éliminer 99,9 % des bactéries, mais aussi d’absorber les COV qui génèrent les mauvaises odeurs. Les PM10, particules inhalantes de 10 micromètres qui peuvent irriter les voies respiratoires et les poumons, comme les pollens, sont absorbées. Enfin, un ioniseur neutralise les particules fines dans l’air en les dégommant et les précipitant au sol. Plus de risque qu’elles soient inhalées.

Une application pour contrôler la qualité de l’air

Lors de nos essais, nous avons particulièrement apprécié le fait que le Well A7 était silencieux. On peut sans risque d’être incommodé le placer dans une chambre pour y filtrer l’air durant la nuit. Par ailleurs, son application (Wellbeing, sur iOS et Android) permet de connaître à tout moment la qualité de son air intérieur, et notamment sa teneur en PM10, ces particules comme les pollens qui peuvent actuellement causer des tourments. Electrolux a même développé un jeu de filtres spécifiques («Breathe », vendu 49 euros) pour lutter encore plus efficacement contre les pollens.

Le purificateur d'air Well A7 peut s'accrocher au mur. - ELECTROLUX

Il nous a enfin semblé intéressant de pouvoir lancer la filtration à distance et nous assurer que l’air de notre maison sera assaini alors que nous allions rentrer du travail. Dommage par contre, qu’aucune notification ne soit envoyée pour prévenir en cas de détection d’un air vicié. Il manque à ce purificateur vendu 419 euros un mode « Veille » qui permettrait ainsi de déclencher une alerte, sans que l’on ait à vérifier la qualité d’air de son logement.