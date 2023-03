Le moment de vérité ? Très fort sur la vente de smartphones d’entrée de gamme dans la grande distribution en France, le fabricant chinois Vivo n’est pas encore parvenu à se faire un nom sur celui des terminaux premium 5G, malgré la belle tentative du X80 Pro mi-2022.

Son successeur, le Vivo X90 Pro, veut challenger le nouveau Xiaomi 13 Pro, le Samsung Galaxy S23 +, l’iPhone 14 Plus ou encore l’Oppo Find X5 Pro. Soit les smartphones à plus de 1.000 euros. Belle audace ! La fiche technique du X90 Pro tenterait à prouver que Vivo possède des arguments pour convaincre. 20 Minutes l’a vérifié.

Ecran et qualité audio à l’unisson

D’entrée de jeu, il se distingue. Arborant une robe en cuir vegan, qui rappelle celle des enceintes Marshall, le Vivo X90Pro se fait aussi remarquer par son imposant bloc photo arrière (protégé par du verre résistant Gorilla Glass 6). Assez léger dans sa catégorie (215 g), l’appareil a le mérite de l’originalité, avec des finitions soignées.

L’écran légèrement incurvé de 6,78 pouces du X90 Pro affiche tout ce que l’on peut attendre d’un tel smartphone. Amoled et compatible HDR10 +, sa dalle offre une bonne définition (2.800 x 1.260 pixels), avec un taux de rafraîchissement optimal de 120 Hz. Idéal pour le jeu vidéo, le X90Pro l’est tout autant pour le streaming vidéo. Nous avons profité de notre test pour avaler quelques épisodes de la saison 4 de The Sinner, sur Netflix. Un régal (autant que puisse l’être un visionnage sur un écran de 6,78 pouces).

Finesse et contrastes forts s’invitent au spectacle avec, en plus, deux haut-parleurs stéréo qui font un boulot remarquable, même à volume élevé. Notons qu’il n’y a pas de prise mini-jack sur le X90 Pro. C’est une constante sur les smartphones haut de gamme pour lesquels les constructeurs considèrent sans doute qu’à ce prix, on est forcément équipé d’un casque ou d’écouteurs Bluetooth… La plupart des smartphones d’entrée ou de moyenne gamme en possèdent toujours une…

Photo : hardware et software main dans la main

Mais comme ses rivaux, Vivo veut nous parler photo. « Le X90 Pro est un produit d’image qui va nous permettre d’asseoir notre légitimité sur la partie photo », a confirmé Vivo à 20 Minutes. Pour la quatrième fois dans son histoire, le constructeur s’est donc allié avec Carl Zeiss, le fabricant allemand, qui a équipé le X90 Pro de ses optiques. L’un et l’autre se sont surtout concentrés sur le capteur principal de 50 mégapixels du smartphone.

Au format un pouce (comme sur le Xiaomi 13 Pro ou le Sony Xperia Pro-I), il est surmonté de huit lentilles, dont une en verre, recouvertes du revêtement Zeiss T (que l’on retrouve sur des optiques Zeiss pour appareil photo). A l’arrivée, la promesse de davantage de lumière capturée (+24 %, selon Vivo), mais aussi d’une réflectivité en baisse de près de 43 %. Adieu les lumières parasites, comme des halos, qui viennent souvent pourrir nos images.

Pour compléter l’artillerie : un capteur de 12 mégapixels ultra grand-angle (f/2.0) et un capteur Portrait de 50 mégapixels avec zoom optique x2, qui possède la particularité d’être très lumineux (f/1.6).





La partie photo du Vivo X90 Pro bénéficie d'un partenariat avec le fabricant d'optiques Zeiss. - Vivo





La qualité des photos prises par le X90 Pro est excellente. Non content de proposer pour cela une configuration hardware de premier ordre, son constructeur a aussi dédié une puce spécifique au traitement des images (nommée V2). Celle-ci revendique puissance, moteur de deep learning et intelligence artificielle. Vivo l’a ainsi gavée d’images « type » afin qu’elle optimise son travail selon les situations, comme la photo de nuit ou le Portrait. Les couleurs très vives des clichés peuvent être contournées en utilisant le filtre Zeiss, plus prompt à restituer des couleurs naturelles.

Un zoom x2 qui fait tache

Petits bémols : on attendait un peu mieux des photos en basse lumière réalisées avec un capteur un pouce, supposé imbattable sur la photo nocturne (mais elles restent très honorables). De son côté, le mode photo Macro s’est avéré très incertain dans ses résultats, des images prises étant très réussies, d’autres moins.

Surtout, il est dommage que Vivo ait ici abandonné le zoom périscopique de son X80 Pro. Face aux zooms optiques a minima x3 de ses concurrents, celui (x2) du X90 Pro (x40 en numérique) joue les petits bras. Une vraie lacune. Enfin, Vivo affirme que son smartphone peut réaliser de l’astro photographie (mode Super Lune) à main levée. Les mauvaises conditions météo lors de nos tests ne nous ont pas permis de le vérifier.

Des selfies qui rajeunissent

De leur côté, les selfies en 32 mégapixels s’avèrent sans faille. Pour s’amuser et soigner sa réputation sur les réseaux sociaux, Vivo propose en plus une panoplie de filtres Zeiss, mais aussi une batterie de filtres Beauté que nous n’avons pu nous empêcher de tester. Résultat : vingt ans de moins au compteur, le X90 Pro nous a offert un sérieux coup de jeune ! Décidément, on l’aime bien, ce smartphone…





Les filtres du Vivo X90 Pro offrent un sérieux coup de jeune - Vivo





L’autonomie du X90 Pro s’avère correcte, sans plus. Avec une capacité de 4.870 mAh (là où ses rivaux affichent 5.000 mAh), le smartphone ne dépassera pas une grosse journée d’usage. Mais comme Xiaomi et Oppo, il a la bonne idée d’inclure dans sa boîte un chargeur rapide de 120 W. De quoi faire le plein en moins de 30 minutes. Le terminal est par ailleurs compatible avec la charge rapide sans fil 50 W.

En quête de reconnaissance

Lancé à 1.199 euros en 256 Go, le X90 Pro est assurément un bon smartphone, même si certains points restent perfectibles. Grâce à lui, nul doute que le nom de Vivo va de plus en plus essaimer. Mais quitte à choisir, beaucoup lui préféreront encore l’iPhone 14 Plus (1.169 euros en 128 Go et 1.299 euros en 256 Go) pour une question de statut. Voire, le Samsung Galaxy S23 + (1.219 euros en 256 Go) pour sa qualité sans faille.

Du coup, pas étonnant que l’on trouve déjà le X90 Pro à 1.099 euros (avec des remises) chez Darty et à la Fnac (pour les adhérents). Car, même si la réputation de Vivo est bonne auprès des utilisateurs de ses smartphones, la marque implantée en France depuis quatre ans manque toujours de véritable statut aux yeux du plus grand nombre. Et ce n’est que par des performances au moins égales à celles de ses rivaux, mais aussi des prix moindres, qu’elle parviendra peu à peu à s’affirmer comme incontournable.