Oppo veut occuper tous les terrains. La marque des smartphones « officiels » du tournoi de tennis de Roland-Garros monte également au filet avec ses Enco X2, de nouveaux écouteurs True Wireless (100 % sans fil) qui résistent à la sueur et sont vendus 199 euros. Sur ce segment de prix, de nombreux adversaires s’affrontent, comme Samsung et ses Galaxy Buds Pro, Sony et ses LinkBuds S, mais surtout Apple dont chaque fabricant convoite le succès des AirPods (3e génération) qui occuperaient plus de 50 % du marché, selon nos informations. Alors, Oppo refait-il le match ?

Inspiration : AirPods !

Un an après ses Enco X (lancés à 179 euros), Oppo update ses écouteurs star avec notamment une autonomie renforcée et une meilleure réduction de bruit. Mais c’est surtout sur le court de l’écoute musicale que nous avons voulu jouer nos sons pour les tester en conditions.

Les nouveaux écouteurs True Wireless Oppo Enco X2. - OPPO

Extraits de leur boîtier de recharge en forme de galet à la finition vernissée (en noir ou blanc), les Enco X2 retrouvent le design de leurs aînés. Avec leur petite tige blanche d’inspiration cupertinienne, nul doute que les AirPods d’Apple sont la référence à imiter pour la marque chinoise ! Reste que cet appendice permet ici un parfait maintient de ces écouteurs intra auriculaires. Ainsi, ils s’insèrent dans le conduit auditif et ne se posent pas à son entrée, contrairement aux écouteurs dits « open fit ».

Optimisation sonore

Très agréables à porter, stables et ne créant aucune gêne, fournis avec trois paires d’embouts, les Enco X2 peuvent être utilisés avec l’application HeyMelody d’Oppo. Nous avons apprécié que l’ensemble de ses fonctions soient compatibles Android mais aussi iOS (ce qui n’est pas toujours le cas, comme avec les produits Huawei, par exemple). Ainsi, nous vous conseillons vivement l’emploi d’HeyMelody, car cette application permet notamment une véritable optimisation du rendu sonore des écouteurs selon la morphologie de vos oreilles, mais aussi votre capacité à plus ou moins entendre certaines fréquences. Grâce à une fonction baptisée « Son d’or », un parfait réglage des écouteurs sera ainsi effectué, totalement adapté à votre écoute !

Pincer pour contrôler

Faciles à mémoriser, les commandes tactiles des Enco X2 sont complètes. Elles s’effectuent par petits pincements successifs sur les tiges des écouteurs. Lecture/pause, titre suivant ou précédent, volume, mais aussi activation de la réduction de bruit ou mode « Transparence » (pour rester conscient des bruits extérieurs en environnement urbain) sont proposés. C’est complet. A noter qu’il est possible de modifier l’affectation de ces commandes dans l’application en décidant quelles fonctions seront attribuées aux pincements effectués sur chaque écouteur.

Un son pêchu

Testés durant de nombreuses heures, tant dans des environnements silencieux que bruyants (comme les transports en commun), les Ecco X2 se sont montrés à la hauteur de nos attentes. Nous avons notamment été surpris par le côté « pêchu » de leur restitution sonore en écoutant Unlimited Love, le nouvel album des Red Hot Chili Peppers. Par ailleurs, rien de tel que le nouvel album Tambour Vision de Bertrand Belin pour évaluer la (bonne) capacité des Enco X2 à restituer des voix dans les médiums. Et pour pousser les Enco X2 dans leurs retranchements, nous les avons soumis aux basses du rythmé Die Hard de Kendrick Lamar, ou encore du punchy Kerberos de la fanfare électro Meute.

Appréciation générale : le son est bon, détaillé, musclé, chaleureux. Constat cependant : une légère tendance à monter dans les aigus et la présence de quelques sibilances (des sifflantes, avec des « S » marqués sur les fréquences le plus élevées). Un petit défaut que nous n’avons hélas pu compenser à travers l’application qui ne dispose pas d’égaliseur, mais seulement de trois préréglages (Real, Simple et clair et Punchy).

L'autonomie des Enco X2 d'Oppo peut atteindre jusqu'à 22 heures avec recharges successives.. - OPPO

Outre l’isolation passive naturelle offerte par le format intra-auriculaire des écouteurs, la réduction de bruit proposée est efficace, notamment pour les sons les plus graves. Quant à l’autonomie, elle est effectivement renforcée, avec près de 5 heures d’écoute sans réduction de bruit, et jusqu’à 20 heures avec des recharges successives dans le boîtier. Près du double par rapport aux Enco X… Bon point : les Enco X2 se rechargent entièrement en soixante minutes et sont compatibles avec la recharge sans fil.

Pour 50 euros de moins

A l’arrivée, on peut craquer pour ces écouteurs de belle facture, mais qui restent assez chers face à des concurrents plus agressifs sur les prix et qui ne déméritent pas. Pour dépenser 50 euros mois, on peut, sans risque de trahir ses tympans, s’aventurer sur des écouteurs à 149 euros comme les excellents Elite Active 75t de Jabra, également compatibles avec un usage sportif. Ou encore les Mode II de Marshall qui, s’ils ne résistent pas à la sueur, tiennent le choc sous les éclaboussures et disposent, eux, d’un véritable égaliseur.