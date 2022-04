Le 1er avril, 20 Minutes a lancé 20 Mint, le premier magazine gratuit consacré au Web3 financé par la vente de 999 NFT. Depuis on passe de petites nuits mais on a plein de nouveaux amis… Voici un bilan non exhaustif de la dernière semaine :

1. La Mintlist est ouverte

La MintList, c’est notre whitelist à nous. Y figurer, c’est s’assurer de pouvoir acheter un NFT 20 Mint la veille de la vente publique, à un prix d’ami. C’est notre façon à nous de remercier ceux qui soutiennent le projet depuis le début. 66 places sont attribuées aux membres de 20 Minutes et de Capsule Corp. Labs. Cent vont aux partenaires qui nous aident à construire la communauté. Et le reste est attribué via des tirages au sort à celles et ceux qui nous suivent sur Twitter ou nous font marrer sur Discord. Vous voulez une place ? On organise en ce moment même un concours sur Twitter.

2. Des chiffres dans cette lettre

Plus de 300 membres sur le discord, plus de 3500 à nous suivre sur Twitter, le projet progresse plus vite qu’on ne l’espérait. Mais on a l’impression qu’il y a UN chiffre qui vous intéresse plus que les autres. A combien va-t-on vendre le NFT. Avec Capsule Corp. Labs, on s’est dit qu’on allait jouer carte sur table et vous proposer différents prix. Ça se passera sur le Discord du projet. (Si c’est un succès, on fera la même chose pour le prix du sans-plomb)

3. Ils mordent, ils cognent nos nouveaux partenaires

On vous a déjà parlé de Coinhouse, qui nous a rejoints avant même le reveal de l’opération (joli les gars, on espère que vous n’êtes pas déçus) et de Sorare qui vous a offert une belle carte de Griezmann. Voici les deux nouveaux partenaires du jour :

Metafight, un jeu assez dingue développé sur Ternoa autour du MMA. Sur cette plateforme, vous achetez des combattants de MMA sous forme de NFT et vous les faites combattre dans des ligues en ligne.

Dogami le tout premier petaverse de l'univers. Un petaverse, c’est un métavers où s’ébroue votre chien NFT (minté sur Tezos). Occupez-vous de lui, traitez-le avec tout l’amour qu’il mérite et il vous le rendra au centuple.

4. Paris NFT Day

Le 12, 20 Mint sera au Palais Brongniart, pour le Paris NFT Day. Une journée où tous les plus gros projets NFT seront présents et qui ouvre le PBWS, un incontournable du genre. Faites nous signe si vous y passez, on a très envie de vous rencontrer.

5. Des nouvelles de Discord

Et pendant ce temps-là sur Discord,​ la communauté s’affaire à résoudre les énigmes et les jeux nés de l’imagination débordante des administrateurs. Le but : obtenir le précieux sésame, une place dans la Mintlist. On peut lire par ici qu’un participant passe désormais ses journées à résoudre des sudokus en attendant que son heure arrive, un autre a annulé son dîner d’anniversaire de mariage, tandis que les membres de la Mintlist, eux, se pavanent, fiers de partager leur nouveau pseudonyme couleur saphir.

Venez vous amuser, on est sûr que vous trouverez votre place (dans la Mintlist ?)

(Paragraphe rédigé par@…Paradigme et sélectionné par la communauté)