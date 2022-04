Il n’y a que deux façons de lire le titre de cet article. En levant les yeux au ciel : « Le Web 3, les NFT, le métavers on s’en tamponne, non ? » Ou en haussant un sourcil. « Le Web 3, déjà, il faudrait le définir… » Bref, en expert qui se demande ce qu’un média grand public vient faire sur son terrain.

Et pourtant, après avoir écrit le Journal d'un NFT l’année dernière, 20 Minutes lance avec Capsule Corp Labs 20 Mint un magazine financé et copiloté grâce à des NFT. Un magazine qui sera entièrement consacré aux usages du Web 3, la blockchain, les NFT, les cryptos. Nous savons qu’il est tôt pour le faire, que les NFT n’ont pas toujours bonne presse, que l’immense majorité de notre lectorat a d’autres chats à fouetter.

Informer le plus grand nombre

Mais nous croyons également que nous serons tous, dans nos vies personnelles et professionnelles, touchés par les innovations associées à ces technologies. Que des pans entiers du droit devront s’adapter à ces bouleversements. Que chacun doit pouvoir exprimer son point de vue sur la question et qu’il n’y a qu’une seule manière de faire naître ce débat public : en donnant à nos concitoyens suffisamment d’informations pour qu’ils se fassent leur opinion.

Qu’il s’agisse d’environnement, de protection du consommateur, de compétitivité économique, les problématiques soulevées par le Web 3 débordent du cadre que nous lui avons souvent réservé : les sommes folles dépensées pour des œuvres d’art en NFT, l’hypervolatilité de certaines cryptomonnaies, des tweets d’entrepreneurs stars, quelques arnaques au butin démentiel…

Décloisonner le sujet

Pour aller au-delà, 20 Mint multipliera les reportages, les portraits, les interviews. Nous tâcherons également de mettre en avant les acteurs français majeurs de cet écosystème, comme Coinhouse qui nous soutient dans cette aventure, et d’autres qui nous rejoindrons en chemin.

Objectif : convaincre le plus grand nombre de lecteurs de s’intéresser à ces sujets qui peinent à sortir de leur cercle d’initié. Pour y parvenir, nous utiliserons notre site, notre appli et nos réseaux sociaux. Mais nous réserverons au journal papier le rôle le plus important : toucher celles et ceux qui n’en font pas encore la demande. Ni bulle de filtres, ni référencement moteur… Une distribution indiscriminée de la main à la main dans les plus grandes villes françaises pour toucher le plus grand nombre.

Il n’y avait que deux manières de lire ce titre et si vous avez adopté la première, 20 Mint est définitivement fait pour vous. Nous ferons tout pour mettre notre magazine entre vos mains et vous convaincre que le sujet mérite votre attention. Rendez-vous dans quelques semaines…

Rejoignez-nous !

Et si vous êtes de la seconde team ? Donnez-nous encore quelques secondes ! Nous avons besoin de vous dès aujourd’hui. Vous savez comment fonctionne une blockchain, vous avez acheté vos premiers jetons et, inévitablement, vous avez remarqué qu’il n’est pas simple d’intéresser vos proches au Web 3 sans reprendre les bases… Faisons-le ensemble !

Dans les jours qui viennent, avec notre partenaire Capsule Corp Labs nous allons mettre en vente 999 NFT sur Ethereum. Chacun de ces NFT donnera à son détenteur le pouvoir de siéger au comité éditorial virtuel de 20 Mint, un canal de discussions où seront proposés au vote les articles qui composent le magazine. De là nous construirons, bloc après bloc, un projet selon l’esprit du Web 3.0. Rejoignez dès à présent l’aventure sur notre compte twitter et faites passer l’info. C’est justement le leitmotiv de 20 Mint.