« À partir de 529 euros ». Le principal argument du nouvel iPhone SE lancé ce vendredi 18 mars est sans aucun doute son prix. A ce tarif, Apple propose la nouvelle mouture de son SE en 64 Go*, dont la précédente version, commercialisée en 2020 en plein confinement, se monnayait 489 euros, soit 40 euros de moins. Alors que le pouvoir d’achat est devenu le souci numéro un des Français, que propose vraiment ce smartphone logoté Apple ? 20 Minutes a pu le tester avant sa mise en vente ce vendredi.

Un design presque vintage

C’est un iPhone. La bouille familière du SE cru 2022, ne surprendra personne. Apple utilise, comme pour la précédente édition du SE, une base d’iPhone 8. On aurait pu espérer voir cette mouture enfin débarrassée de son bouton Touch ID en façade, et de ses deux larges bandes noires horizontales au profit d’un plein écran de 4,7 pouces. Mais non. S’il est petit (ce qui n’est pas forcément un handicap à l’heure des smartphones géants de 6’’ qui déforment nos poches), l’iPhone SE est pourtant gonflé à bloc avec les technos dernier cri de la marque à la pomme.

La puissance de feu d’un iPhone 13

Car à l’intérieur du SE, c’est le cœur de l’iPhone 13 qui bat. La puce A15 Bionic anime le terminal et Apple promet les mêmes performances que celles de son vaisseau amiral. Pas mal, pour un modèle d’entrée de gamme… Nous avons pu le vérifier, le petit dernier est un monstre de rapidité que rien n’arrête, avec une réactivité et une fluidité exemplaires que les fans de gaming risquent de particulièrement apprécier. Sur ce terrain, pas un concurrent qui lui arrive à la cheville.

Le nouvel iPhone SE intègre la puce A15 Bionic. - CAPTURE

Oui, mais pour profiter de pareil spectacle, son écran LCD à la définition HD (1334 x 750 pixels) est bien petit, non HDR, et plombé par ses bandes noires par trop visibles. Difficile d’accepter qu’Apple n’ait pas en ce début 2022 adopté pour ce nouvel SE la philosophie de l’iPhone X sorti en 2017, et de son écran OLED bord à bord de 5,8 pouces. A l’œil, l’image reste cependant très séduisante, lumineuse, avec une large palette de couleurs. Les deux haut-parleurs stéréo permettent de s’affranchir d’un casque ou d’écouteurs et de profiter d’un son plutôt bon.

De meilleures photos de nuit

N’intégrant qu’un seul capteur photo arrière, le SE accuse un réel retard face à ses concurrents mieux équipés. Même si à travers iOS, le terminal propose une interface photo complète et dernier cri (avec notamment l’arrivée des préréglages photos nommés Styles photographiques), les 12 mégapixels (f/1.8, avec zoom numérique 5x) embarqués sont à la peine. Les photos sont honorables, mais loin en termes de précision et de détails de ce que l’on obtient aujourd’hui sur bien des smartphones de moyenne gamme. Avancée, néanmoins en basse lumière. Le traitement désormais opéré (merci l’A15 Bionic !) autorise l’utilisateur à davantage d’audaces nocturnes dans le viseur. A l’arrivée des photos moins bruitées.

Le bouton Touch ID fait de la résistance sur le nouvel iPhone SE. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Pour les selfies, Apple conserve les 7 mégapixels (f/2.2) déjà embarqués sur le précédent SE. Mais là encore, l’utilisateur pourra profiter des avancées logicielles du moment. En mode Portrait, les photos prises sont ainsi très réussies.

L’iPhone SE est également 5G. Encore un argument, certes, mais qui n’est peut-être pas celui qui touchera en premier lieu ses acheteurs potentiels, qui n’ont peut-être pas le budget pour s’offrir un forfait très haut débit. Et qui sont surtout en quête d’autonomie. Ici, comptez une bonne journée d’usage.

Et si l’iPhone 11 était l’option ?

Reste un iPhone à un tarif serré. Une porte d’entrée dans l’univers Apple pour beaucoup, sans aucun doute. Reste aussi un smartphone qui souffle le chaud et le froid. A la manière d’une vieille bagnole dont on aurait remplacé le moteur et changé la sellerie, l’iPhone SE bénéficie d’une belle mise à jour avec l’arrivée de la 5G et d’un processeur dopé aux hormones. Il ira loin, certes, mais risque également de créer des frustrations.

A tel point que l’on se demande si, pour 60 euros de plus en 64 Go, l’achat d’un iPhone 11 n’est pas un meilleur choix. Certes, le numéro 11 ne sera que 4G et ne disposera pas des ressources de la puce A15 Bionic (mais de la A13 Bionic qui n’était déjà pas si mal !). Il s’affichera avec un plein écran de 6,1’’, proposera la reconnaissance faciale FaceID et réalisera de bien meilleures photos avec des doubles capteurs arrières et capteur avant de 12 mégapixels. On en trouve aussi des reconditionnés à moins de 400 euros.

*579 euros pour 128 Go, et 699 euros pour 256 Go.