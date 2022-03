La messe semblait déjà dite. Et Apple n’a pas contredit les rumeurs pour sa classique keynote de printemps donnée depuis le fief de la marque à la pomme, Cupertino, par Tim Cook et ses équipes. En marge d’un ordinateur professionnel nommé MacStudio et d’un nouveau moniteur baptisé Studio Display, le PDG d’Apple a présenté le nouvel iPhone SE et le nouvel iPad Air.

L’iPhone SE 5G lancé à partir de 529 euros

Sans surprise, l’iPhone SE est donc intronisé. Et il sera 5G. Avec son look d’iPhone 8 (il conserve un bouton en façade), le nouveau smartphone qui sera commercialisé le 18 mars (à partir de 529 euros en 64 Go euros) intègre la fameuse puce A15 Bionic d’Apple. Salué du toutes parts, le processeur a largement contribué au succès de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro sur lesquels il a été intégré pour la première fois fin 2021.

Tim Cook, le PDG d'Apple, lors de sa keynote du 8 mars 2022. - CAPTURE

Annoncé comme 1,8 fois plus rapide que l’iPhone 8, le nouvel iPhone SE intègre un seul capteur photo arrière de 12 mégapixels (f/1.8). On sait cependant que la puce A15 Bionic autorise ne nombreuses audaces en photo, comme des modes Portrait quasi-parfaits –, mais surtout un très beau travail sur les couleurs, avec une infinité de nuances.

Plus encore, tournant sous iOS 15, l’iPhone SE permettra à ses utilisateurs d’appliquer leurs préréglages photo préférés, une fonction appréciée des photographes invétérés. Au tarif d’un classique smartphone de moyenne gamme, son prix assez accessible devrait lui attirer les faveurs de consommateurs qui, n’ayant pas les moyens de dépenser plus, auront tout de même envie de convoler avec la marque à la pomme.

De son côté, l’iPhone 13 passe au vert et sera lancé le 18 mars en deux nouvelles couleurs : un « vert éclatant » pour le 13 et un « vert alpin » pour le 13 Pro…

L’iPad Air avec puce M1 lancé à partir de 699 euros

Comme prévu, Apple renouvelle son iPad Air. Le cru 2022 de la tablette adopte la puce M1, offrant à l’ardoise numérique « deux fois plus de rapidité que le meilleur des PC », selon Apple. « Il fait un énorme bond ! », a martelé Tim Cook, avec 60 % de performances en plus. Les créateurs devraient apprécier. Un port USB-C est désormais embarqué.

Le nouvel iPad Air intègre la puce M1 d'Apple. - CAPTURE

Disponible le 18 mars en Wifi 6 (à partir de 699 euros) et en Wifi 6 et 4G/5G (à partir de 869 euros), le nouvel iPad Air tourne sous iOS 15 et profite également d’une nouvelle caméra de 12 mégapixels en façade. Celle-ci assure automatiquement le suivi de sujet, autorisant ainsi des conversations familiales en toutes circonstances.

Comme de coutume avec Apple, les accessoires ne sont pas fournis : il faudra accepter de débourser 135 euros pour le style Apple Pencil (2e génération) et 339 euros pour le clavier Magic Keyboard ! De quoi se demander s’il ne faut pas mieux investir dans un MacBook Air ou un MacBook Pro…