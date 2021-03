Avec Roam, Sonos prétend lancer la meilleure enceinte nomade du marché

Roam, l'enceinte nomade de Sonos arrive en avril — 20 Minutes

Spécialiste du son multiroom, la marque californienne Sonos complète son écosystème avec Roam, la première enceinte 100 % nomade du constructeur.

Après la Move, qui était transportable mais lourde, la Roam et ses 430 grammes pourra nous suivre partout.

Wifi et Bluetooth, elle sera commercialisée dès le 20 avril à 179 euros et pourra intégrer les installations Sonos déjà existantes.

« Ce n’est pas une enceinte connectée, c’est L’Enceinte connectée » ! A en croire Sonos, la petite enceinte portable Roam dévoilée ce mardi par le constructeur américain serait la meilleure du marché. Avec l’arrivée des beaux jours et celle – on l’espère - d’une situation sanitaire améliorée, la tentation sera grande pour beaucoup de s’équiper de ce type d’appareil. Voici ce que nous promet Sonos, la marque qui a démocratisé le son multiroom.

L'enceinte Roam, d'abord conçue pour l'extérieur. - SONOS

Petite et légère

Mesurant 168 x 62 x 60 mm, l’enceinte Roam («errer », en français) est assez petite et légère (430 g). Sonos en fait la promesse : « avec Roam, vous ne transporterez pas une brique, ni n’aurez de problème d’appairage ou de batterie ». Pour ce qui est du transport, la cause semble effectivement entendue. La forme tubulaire de l’enceinte semble d’ailleurs particulièrement bien pensée pour une bonne prise en main.

Sur l’une des faces, des petits picots permettent de parfaitement stabiliser l’appareil lorsque posé à l’horizontale. Pratique si l’on veut le placer sur un tableau de bord lors d’une virée en voiture. Pour ce qui est de l’appairage, le passage par l’application Sonos est tout d’abord incontournable, avec sa création de compte, mais aussi l’accès direct à toutes les plateformes de streaming musical ainsi aux chaînes Sonos Radio.

Une enceinte Bluetooth ET Wifi

Fonctionnant en Wifi et en Bluetooth, Roam est polyvalente, comme sa grande sœur l’enceinte Move, lancée en 2019. Cela possède un intérêt évident : à la maison, la nouvelle enceinte profite du réseau domestique mais peut aussi s’intégrer dans l’écosystème Sonos avec ses enceintes d’intérieur One ou Five, et avec les barres de son de la marque californienne, les Beam et Arc. Elle dispose comme ses aînées de la fonction True Play du constructeur. Grâce à un micro, l’enceinte analyse l’environnement extérieur et adapte selon la nature du morceau sa restitution audio. On attend de voir ce que cela peut donner avec un si petit appareil ! En Wifi, elle est aussi compatible avec Google Assistant et Alexa d’Amazon.

On imagine aisément qu’avec la petite Roam, Sonos compte évangéliser les foules et les convertir à son système de produits.

L'enceinte Roam de Sonos est Bluetooth et Wifi. - SONOS

Outre leur qualité sonore, ceux-ci ont le mérite de pouvoir éventuellement être additionnés et de fonctionner ensemble, en batterie, ou de diffuser différents sons dans les différentes pièces de la maison depuis une application. Sonos annonce également une fonction qui permet, en appuyant sur un bouton de Roam, de basculer sur le réseau Sonos domestique et inversement. Un peu comme lorsque l’on veut transférer l’écoute de la musique de son iPhone sur une enceinte HomePod mini d’Apple…

On peut ainsi imaginer écouter de la musique en Bluetooth au fond de son jardin, puis poursuivre l’écoute sur d’autres enceintes Sonos une fois à l’intérieur, sans plus de manipulations.

A la norme IP67, l'enceinte Roam résiste à la poussière et à l'eau. - SONOS

Pour l’extérieur, Roam a été conçue comme une warrior. A la norme IP67, elle résiste à l’eau et à la poussière. Mais Sonos ne donne pas trop d’explications sur son éventuelle résistance aux chocs affirmant que le produit a aussi été testé dans ce type de situation… Le constructeur avait mis l’accent sur ce point pour sa Move et en avait fait l’un de ses arguments différenciants.

Une autonomie qui reste modeste

Quid de l’autonomie de la Roam, enfin ? Annoncée jusqu’à 10 heures, celle-ci semble bien modeste en comparaison de celle d’enceintes concurrentes, comme la LG XBoom Go PL7 ou la Sony SRS-XB33 dont l’autonomie est annoncée à une vingtaine d’heures. La Move et ses 10 heures d’autonomie avait également un peu déçu sur ce point. Pouvant être rechargée en USB-C (câble fourni), Roam peut également bénéficier d’un chargeur à induction sur lequel l’enceinte se posera verticalement. Non fourni, il sera vendu une cinquantaine d’euros.

Le chargeur à induction de l'enceinte Roam est vendu en option. - SONOS

Reste la question cruciale de la qualité audio, à laquelle seul un test en bonne et due forme saura répondre. D’ici là, l’enceinte Roam de Sonos est en précommande. Disponible le 20 avril, elle sera vendue 179 euros. Sinon les aficionados de la marque qui seront les premiers séduits à l’idée d’ajouter une pierre à leur édifice Sonos, Roam devra convaincre le plus grand nombre. La partie n’est pas forcément gagnée : de nombreuses enceintes Bluetooth et résistantes, comme la Charge 5 de JBL vendue au même tarif, équipent déjà un terrain très encombré.