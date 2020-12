Jamais deux sans trois… Le jeune Américain Ryan Kaji, âgé de 9 ans, arrive encore cette année en tête du classement Forbes des YouTubeurs les mieux payés en 2020. Entre juin 2019 et juin 2020, il a enregistré 12,2 milliards de vues et gagné 29,5 millions de dollars (environ 24 millions d’euros) grâce à sa chaîne, Ryan’s World, selon les estimations du magazine américain publiées ce vendredi.

La chaîne du jeune garçon, de son vrai nom Ryan Guan, arrivait déjà en tête de la plateforme vidéo de Google en 2019 et en 2018, avec respectivement 26 millions et 22 millions de dollars engrangés.

A 9-year-old is still No. 1, but the runner-up is a newcomer who came armed with a forklift, an exploding Toyota and the most expensive firecracker ever made. And he's just getting started https://t.co/Oo2r32TNre pic.twitter.com/3WrI3cshjz