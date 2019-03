Le youtubeur PewDiePie — SIPANY/SIPA

Son règne est terminé. Talonné – et quelques fois dépassé – par la chaîne T-Series, PewDiePie n’est plus le YouTubeur le plus suivi au monde. Ce jeudi, la chaîne indienne dépassait le vidéaste suédois de plusieurs milliers d’abonnés.

La bataille faisait rage depuis presque six mois, et cette rivalité a connu un tournant le 22 février. Ce jour-là, pendant un peu plus de 8 minutes, T-Series a détrôné PewDiePie de son statut de compte le plus suivi de la planète. Un titre que le spécialiste du gaming, détient depuis plusieurs années.

De faux abonnés pour T-Series ?

Quelques coups d’éclat, comme un piratage d’imprimantes en faveur de PewDiePie ou la présence d’Elon Musk dans une de ses vidéos, ont permis au Suédois de remonter la pente. Mais T-Series a continué de gagner des abonnés jusqu’à dépasser son concurrent de manière pérenne.

La chaîne indienne, qui diffuse clips et making-of de films, a été accusée d’asseoir sa notoriété sur l’achat de faux abonnés. Mais cette hypothèse n’a pas été vérifiée et les algorithmes de YouTube auraient normalement détecté l’arrivée d’une telle masse de faux comptes. Destitué, PewDiePie a expliqué avec humour sur Twitter que cette info ne changeait rien au fait qu’il restait… le meilleur.