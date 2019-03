PewDiePie, l’un des plus célèbres YouTubeurs au monde, s’est dit écœuré vendredi de voir son nom associé à la tuerie perpétrée dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande par le tireur qui, avant de passer à l’acte, a fait la promotion de sa chaîne YouTube.

« Souvenez-vous les gars, abonnez-vous à PewDiePie », a lancé le tueur dans des images vidéo diffusées en direct sur Facebook juste avant et pendant une partie du carnage. Les deux attaques ont fait au moins 49 morts et des dizaines de blessés.

Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.

I feel absolutely sickened having my name uttered by this person.

My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy.