Au moins deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande ont été frappées par des fusillades le 15 mars 2019. — Mark Baker/AP/SIPA

Deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, ont été frappées par des fusillades.

Selon les autorités, il y a un nombre «significatif» de morts, qui pourrait être compris entre 9 et 27, d'après les médias locaux.

Quatre personnes, trois hommes et une femme, ont été arrêtées, et des explosifs artisanaux ont été retrouvés.

« Cela restera comme l’un des jours les plus sombres de la Nouvelle-Zélande. » La Première ministre Jacinda Ardern n’a pas donné de bilan exact des fusillades qui ont éclaté dans deux mosquées de Christchurch, vendredi, mais le nombre de personnes tuées est « significatif », selon les autorités. Un bilan très lourd est redouté, alors que les médias locaux évoquent un chiffre compris entre 9 et 27 victimes.

“They are us. The person who has perpetuated this violence against us is not. They have no place in New Zealand.”



Prime Minister Jacinda Ardern condemns the mosque shooting in Christchurch #ChristchurchNZ pic.twitter.com/wwOZOd9man — TicToc by Bloomberg (@tictoc) March 15, 2019

Après avoir arrêté un suspect, la police a finalement annoncé que quatre personnes, trois hommes et une femme, avaient été interpellées. L’armée a désamorcé des engins explosifs retrouvés sur les véhicules des suspects avaient été sécurisés.

Deux fusillades dans deux mosquées

Deux fusillades ont éclaté dans deux mosquées de Christchurch à la mi-journée, vendredi. Selon les médias néo-zélandais, un tireur est notamment entré dans la mosquée Masjid Al Noor Mosque vers 13h40 (1h40 heure de Paris) et a ouvert le feu. « Nous avons un incident critique », a confirmé la police locale sur Twitter, vendredi, précisant que le tireur était toujours « actif ».

We have a critical incident in Deans Ave Christchurch. Please avoid the area. We will give more in the near future. — Canterbury Police NZ (@NZPCanterbury) March 15, 2019

1/2 A serious and evolving situation is occurring in Christchurch with an active shooter.Police are responding with its full capability to manage the situation, but the risk environment remains extremely high.Police recommend that residents across Christchurch remain off... — New Zealand Police (@nzpolice) March 15, 2019

Au moment de la fusillade, la mosquée Masjid al Noor, sur l’avenue Deans, était remplie de fidèles, dont les membres de l’équipe nationale de cricket du Bangladesh. Ceux-ci sont ressortis indemnes. Un témoin a raconté au site internet d’information Stuff.co.nz qu’il était en train d’y prier quand il a entendu des tirs. En prenant la fuite, il a vu sa femme morte devant l’édifice religieux. Un autre homme a dit avoir vu des enfants se faire abattre. « J’avais des corps partout sur moi ». Un témoin a expliqué à Radio New Zealand qu’il avait entendu des coups de feu et vu quatre personnes gisant au sol, « avec du sang partout ».