COMPETITION Les deux youtubeurs Squeezie et Cyprien se disputent le titre de «youtubeur le plus populaire de France»

Les deux youtubeurs Squeezie et Cyprien. — LaurentVu/LAURENT BENHAMOU/SIPA

Après Booba vs Kaaris, Squeezie vs Cyprien ! La guerre entre les deux youtubeurs a été déclarée il y a trois jours sur leur chaîne commune, Bigorneaux et Coquillages.

Plus qu’une réelle rivalité, il s’agit plus d’une course aux abonnés. Cette course au titre de « youtubeur le plus populaire de France » est mise en scène dans leurs vidéos, dans « la vraie vie », et sur les réseaux sociaux, à l’aide des hashtags #CyprienFirst et #SqueezieFirst.

Dans un premier temps, Cyprien, l’actuel numéro un, est venu taquiner Squeezie avec une provocation en studio. Le challenger a répliqué ce mardi avec une grande affiche et le hashtag #SqueezieFirst placardée sur les murs de la station Bastille sur la ligne 5 du métro parisien. Une ligne empruntée quotidiennement par son rival !

JE L'AI VOUS VOULEZ VOIR LA TEAM #SQUEEZIEFIRST ? — Yenop🇫🇷 (@Y3N0P) March 5, 2019

Cyprien est le youtubeur qui compte le plus d’abonnés en France avec près de 13 millions de fans, mais la course aux abonnés est très serrée, puisque à peine 190 000 abonnés séparent les deux trublions.