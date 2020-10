Twitter n’en finit plus de sanctionner Donald Trump. Ce dernier est accusé d’avoir à nouveau violé les règles sur la diffusion de fake news en déclarant ce dimanche dans un tweet qu’il était désormais immunisé contre le coronavirus. « J’ai reçu une approbation totale des médecins de la Maison-Blanche hier, a ainsi écrit le président américain sur Twitter. Cela signifie que je ne peux pas l’attraper (immunisé) et que je ne peux pas le donner. C’est bon à savoir !!»

Plusieurs cas de récidive et de réinfection ayant déjà été recensés dans le monde, il n’est pas possible de parler d’immunité contre le Covid-19. Twitter a donc estimé que le président n’avait pas respecté ses règles concernant le partage de fausses informations concernant le virus.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!