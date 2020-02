Son nom de famille n’est pas inscrit sur l’autocollant, mais on aperçoit son prénom… Une caricature à caractère sexuel de Greta Thunberg réalisée par une compagnie pétrolière canadienne suscite depuis quelques jours un torrent de réactions indignées sur les réseaux sociaux.

Le logo figurant sur ces autocollants représente une femme nue, vue de dos dans une position explicite avec deux nattes tirées par deux mains anonymes, avec inscrit en dessous le prénom « Greta ».

L’image a été initialement partagée sur Facebook par Michelle Narang, une habitante de l’Alberta (province de l’Ouest du Canada) qui a fait part de son « dégoût » sur le réseau social.

Comme elle, de nombreuses personnes qui ont relayé l’image sur le Web y ont vu la représentation d’une agression sexuelle sur une mineure, qui ne serait autre que la militante écologiste Greta Thunberg. « Je suis absolument dégoûtée que l’industrie de l’énergie puisse tolérer une telle représentation : celle d’une enfant violée. J’ai téléphoné au directeur général. Il est bel et bien conscient du message, mais il m’a répondu : « Ce n’est pas une enfant, elle a 17 ans » ».

Selon Michelle Narang, cette image lui aurait été envoyée par un employé de la compagnie gazière et pétrolière X-Site Energy Services. L’autocollant aurait été conçu comme du matériel promotionnel, à coller sur les casques, a indiqué un employé de X-Site Energy Services contacté par le HuffPost canadien. Il n’aurait pas encore été officiellement distribué au sein de l’entreprise, mais l’image aurait circulé parmi les employés dès mercredi.

Public officials attack @GretaThunberg while denying oil patch camps are problematic for women & X Site Energy Corp. GM Doug Sparrow reportedly defends the sticker with "She's not a child. She's 17." #FireDougSparrow #cdnpoli #SexualAssault #SexualAbuse #SexualViolence #Canada pic.twitter.com/FXt5bz3LjI