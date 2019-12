L’avenir de la planète ne l’inquiète pas, lui. Le président américain Donald Trump a ironisé jeudi sur la « colère » de la jeune militante suédoise Greta Thunberg sur le climat, lui conseillant de se « détendre » et d’aller au cinéma. « Greta doit apprendre à gérer sa colère et puis aller voir un bon vieux film avec un(e) ami(e) ! », a-t-il poursuivi. « Détends-toi, Greta, détends-toi ! », a conclu le milliardaire républicain qui a retiré les Etats-Unis de l’ accord de Paris sur le climat.

Le président américain a réagi ainsi après que l’adolescente, élue « personnalité de l'année » par le magazine Time, a été félicitée par de nombreuses personnalités et internautes. « C’est ridicule », a encore écrit le locataire de la Maison Blanche.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE