Greta Thunberg s'est rebaptisée "Sharon" sur son compte Twitter. — Capture d'écran Twitter

Greta Thunberg a visiblement beaucoup d’humour… L’adolescente suédoise, élue « personnalité de l’année 2019 » par Time Magazine, a modifié la bio de son profil Twitter, qui compte 2,7 millions d’abonnés, pour changer son nom et se rebaptiser « Sharon ».

L’influente militante écologiste, qui a fêté ce vendredi 3 janvier ses 17 ans, a tenu à faire un petit clin d’œil à une séquence télévisée devenue virale sur les réseaux sociaux.

The wonderful @GretaThunberg deserves praise for everything she does - including changing her Twitter name to Sharon 😂 pic.twitter.com/jbOzCwx9d4 — Oli Bell (@olibellracing) January 3, 2020

« Sharon ? »

Dans le jeu télévisé de la BBC Celebrity Mastermind, l’actrice britannique Amanda Henderson a prouvé que le nom de la jeune activiste suédoise n’était pas encore entré dans toutes les têtes. Le présentateur John Humphrys lui a posé une question dont la réponse est rapidement devenue virale sur Twitter.

« Le livre intitulé No One is Too Small To Make A Difference, sorti en 2019, est un florilège de discours prononcés par une Suédoise qui milite pour la protection de l’environnement. Quel est son nom ? », a ainsi demandé le présentateur. À tout hasard, l’actrice a répondu : « Sharon ? ».

2020 is cancelled pic.twitter.com/aGDZCTTQmb — Mark Smith (@marksmithstuff) January 2, 2020

La séquence a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, avant d’être repéré par la principale intéressée qui, en hommage, s’est rebaptisée « Sharon » sur son compte Twitter.

« Merci beaucoup pour tous vos messages d’anniversaire », a ainsi commenté Greta Thunberg, dans un tweet accompagné d’une photo sur laquelle elle sourit.

Capture d'écran du tweet de Greta Thunberg. - Capture d'écran Twitter

Une habituée des répliques sur Twitter

Ce n’est pas la première fois que la militante écologiste modifie son compte Twitter pour faire de l’humour, ou pour répondre à des critiques. L’adolescente avait déjà ironisé fin septembre sur des propos de Donald Trump la concernant. Elle s’était alors présentée dans sa biographie sur Twitter comme « une jeune fille très heureuse qui regarde vers un avenir brillant et merveilleux », reprenant mot pour mot des déclarations du président américain.

En octobre dernier, l’adolescente suédoise avait également tourné en dérision des déclarations du président russe Vladimir Poutine. Elle s’était alors présentée dans sa bio Twitter comme une « adolescente gentille mais mal informée » en référence aux piques lancées par Vladimir Poutine.