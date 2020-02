« Je veux mourir maintenant ». Le cri de désespoir de Quaden, un garçon de 9 ans atteint de nanisme, a ému les internautes du monde entier. Dans une vidéo postée par sa mère sur les réseaux sociaux, le jeune garçon scolarisé à Brisbane (Australie) fait part de sa colère contre le harcèlement dont il est victime à l’école, et supplie sa mère de lui donner un couteau pour se suicider.

Cette vidéo, partagée mercredi sur Facebook, est rapidement devenue virale. Elle a été vue des millions de fois sur le réseau social avant d’être reprise par plusieurs médias, puis partagée sur Twitter. On y voit le jeune garçon, assis sur le siège d’une voiture, en larmes. « Donne-moi un couteau, je veux me suicider », lance-t-il à plusieurs reprises à sa mère.

Sa maman, totalement démunie, a décidé de diffuser cette vidéo pour montrer dans quel état elle récupère son fils après une simple journée d’école. « Je veux que les gens, les parents, les éducateurs, les professeurs, réalisent que ce sont les effets du harcèlement », sur « un enfant de 9 ans qui veut juste aller à l’école, apprendre des choses, et s’amuser », a expliqué Yarraka Bayles, la mère de Quaden. Son coup de gueule sur les conséquences dramatiques du harcèlement vécu par son fils a ému les internautes du monde entier qui ont décidé de soutenir l’écolier via le hashtag « #IStandWithQuaden » («JeSoutiensQuaden »).

De nombreuses personnalités ont également apporté leur soutien au jeune garçon. « Quaden, tu es plus fort que tu ne le penses mon pote, et quoi qu’il arrive, je suis ton ami », a déclaré l’acteur australien Hugh Jackman dans une vidéo à l’intention de l’enfant. « La vie est assez dur comme ça, alors rappelons-nous que tout le monde mène sa propre bataille, alors soyons bons les uns avec les autres. Le harcèlement, ce n’est pas possible. »

Mark Hamill, interprète de Luke Skywalker dans la saga Star Wars a également commenté la vidéo, pour déplorer « la cruauté » des camarades de Quaden. Quant aux rugbymen de l’équipe nationale indigène australienne, ils ont convié l’enfant à les rencontrer, tandis que des lycéens lui ont dédié un haka.

Touché par l’histoire de Quaden, l’humoriste Brad Williams, atteint également d’achondroplasie (forme de nanisme), a lancé une cagnotte en ligne pour payer à la famille un voyage à Disneyland aux Etats-Unis. « J’ai créé cette page GoFundMe pour que Quaden sache que nous ne tolérons pas le harcèlement et qu’il est un être humain merveilleux qui mérite d’être heureux », a-t-il expliqué. La cagnotte comptait déjà ce samedi plus de 250.000 dollars.

Depuis la publication de cette vidéo déchirante, de nombreux internautes ont fait part de leur scepticisme. Certains ont commencé à émettre des doutes quant à l’authenticité de la vidéo publiée par Yarraka Bayles, la mère de Quaden. De nombreux twittos ont en effet partagé un lien vers le site Internet du garçon de 9 ans. L’enfant y est présenté comme un « acteur », « mannequin » et « influenceur ». « J’adore être devant la caméra », peut-on lire dans sa présentation.

D’autres ont avancé une hypothèse encore plus farfelue. Selon certains internautes, le jeune Quaden ne serait pas âgé de 9 ans, mais aurait… 18 ans. Une théorie basée sur de simples montages photos et des interprétations très subjectives… Face à ces commentaires, de nombreux témoignages de proches du petit garçon se sont multipliés pour certifier l’âge réel de Quaden. Un rapide coup d’œil sur la page @TeamQuaden tenue par sa mère semble en effet attester que le jeune australien a bien 9 ans.

IMO whether Quaden Bayles is really 9 or 18, obviously something is very wrong with this story. Like why is a 9-year-old throwing up the middle finger in photos? Why is he drinking alcohol in some pictures at 9? Why does he look like he could beat me up if we ever got in a fight? pic.twitter.com/25xLimkXE7