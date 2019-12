«Sam on board» est bien davantage qu'un traducteur. — M.Libert / 20 Minutes

Un ancien militaire, pompier et actuel douanier a inventé une appli de santé.

Elle permet de se faire comprendre à l’étranger en cas de problèmes médicaux.

L’appli, gratuite et qui fonctionne hors ligne, disposera de 35 langues à terme.

Savez-vous dire « j’ai mal au ventre » en thaïlandais ? Il y avait un Sam pour prendre le volant quand vous avez bu un verre de trop. Il y a désormais un Sam, pour prendre soin de vous en voyage à l’étranger. Après avoir bourlingué un peu partout dans le monde, Eric Portier, un Nordiste de 49 ans, a vite compris la nécessité de se faire comprendre dans une langue étrangère en cas de pépin de santé. Et comme le commun des mortels ne parle pas couramment cinquante langues, il a inventé Sam on board, une application pour smartphones qui est bien plus qu’un simple traducteur.

Eric Portier n’a rien du développeur d’application, ni le profil, ni la formation. « J’étais sous-officier dans l’armée de terre, pompier, gardien de prison et aujourd’hui, je suis douanier », explique le presque quinquagénaire originaire de Wambrechies, près de Lille. Et, au cours de ses nombreuses vies, il a roulé sa bosse un peu partout sur la planète. « Lorsque je travaillais en aéroport, je suis tombé sur des Espagnols en panique qui ne parlaient pas français. La dame m’a expliqué qu’elle avait oublié son traitement dans l’avion et comme je parle un peu espagnol, j’ai pu l’emmener aux urgences de l’aéroport pour qu’on lui délivre ses médicaments », se souvient Eric Portier.

Traduit en 35 langues à terme

C’était le déclic pour le Nordiste qui a fait des recherches et s’est aperçu qu’il n’existait pas grand-chose pour aider les voyageurs à expliquer dans une autre langue leurs problèmes de santé. « Le gros avantage par rapport à un simple traducteur, c’est que l’application est gratuite et qu’elle fonctionne même sans réseau », assure-t-il. Elle se présente comme un véritable carnet de santé numérique qui peut être traduit instantanément en plusieurs langues, traitements, allergies, pathologies… Sam on board est disponible sur Android et sur l’Apple Store avec deux langues intégrées, l’anglais et l’espagnol. « L’idée c’est d’intégrer une nouvelle langue tous les 15 jours pour arriver à 35. Mais cela demande du temps et de l’argent car je dois faire appel à des traducteurs professionnels qui maîtrisent le vocabulaire médical », précise Eric Portier.

Le créateur ne va pas se limiter à ajouter les langues. « Au poste frontière de Dieppe, une personne un jour voulait nous expliquer qu’elle ne pouvait pas passer aux détecteurs à cause de son pacemaker se souvient le douanier. J’ai donc ajouté une option pour ce type de dispositifs, mais aussi les prothèses. » Eric Portier va bientôt sortir une autre application, payante celle-ci, pour les professionnels. « En cas de souci de santé, la rapidité d’intervention est un facteur important. Mais cela ne sert à rien si l’on ne comprend pas où est le problème », reconnaît-il.