Les Pixel 4 et Pixel 4 XL en France le 25 octobre. — GOOGLE

Avec Pixel 4 mieux vaut ne dormir que d’un œil. Plusieurs internautes ont testé le système de reconnaissance faciale du tout dernier téléphone Google. Ce procédé permet de déverrouiller l’appareil en plaçant sa tête devant. Si sur Iphone il faut avoir les yeux ouverts, il n’en est pas de même avec ce mobile. Le Pixel 4 est si performant qu’il est possible de l’ouvrir même avec les yeux fermés. Un détail qui pose un sérieux problème d’un point de vue sécurité.

En effet, cela signifie que le téléphone pourra être déverrouillé sans aucun problème si son propriétaire dort (on vous voit les copines et les copains jaloux qui veulent fouiller en toute tranquillité dans le portable de leur partenaire. C’est mal). Plus dangereux, il sera possible d’accéder aux informations du mobile même si son détenteur est inconscient ou mort. A noter qu’avec Pixel 4, le système de reconnaissance faciale peut également être utilisé pour valider des paiements en ligne. Quand l’excès d’innovation d’une technologie se retourne contre l’objectif initial…