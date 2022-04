Mise à jour du 12 avril 2022 à 17h30 : Depuis l’annonce des résultats du premier tour de la présidentielle, cette fausse nouvelle sur Jean-Luc Mélenchon circule à nouveau de manière virale sur les réseaux sociaux. A cette occasion, nous vous reproposons ci-dessous notre article publié originellement en mars 2017.

Exhumer des vieilles citations d’un candidat à la présidentielle et les balancer sur le web en les sortant de leur contexte pour tenter de déstabiliser son auteur. La ficelle est un peu grosse et pourtant elle est régulièrement utilisée par des sympathisants de tous bords politiques.

Depuis quelques jours, c’est au tour de Jean-Luc Mélenchon d’en faire les frais. Le groupe On Aime La France, sur Facebook, a publié une vieille interview que le candidat de La France insoumise, alors sénateur de l’Essonne, avait donnée en 1991 au Quotidien de Paris. Le titre « Le seul parti qui réhabilite la politique, c’est le Front National », pourrait laisser croire qu’en ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon faisait l’éloge du parti d’extrême droite. Alors qu’aujourd’hui, il n’a de cesse de tacler Marine Le Pen et ses acolytes. La publication de cette vieille interview est accompagnée de cette recommandation : « S’il vous plaît, partagez cette image tellement de fois qu’elle fasse le tour de France !!! Faites juste EXPLOSER le compteur de partage !! ». La preuve que la volonté de l’auteur de la publication était bien de faire le buzz. Mission réussie puisqu’elle a été partagée 20.800 fois sur Facebook.

Capture d'écran d'un groupe Facebook d'extrême droite - Capture d'écran Facebook

Une citation différente une fois remise dans son contexte

Mais comme le souligne le site de chasse aux fake news CrossCheck, qui a retrouvé la version originale de l’interview, la citation globale de Jean-Luc Mélenchon, alors membre du PS, était : « Le pays est assis sur une poudrière de gens qui ne supportent plus la situation actuelle. Ces gens-là veulent du changement, mais nous ne proposons toujours rien, alors ils vont voir ailleurs. Le PS a abandonné la politique. Je vais vous dire quelque chose d’affreux : aujourd’hui, le parti qui réhabilite la politique, c’est le Front national ». Une phrase qui se voulait donc une critique du PS et de son fonctionnement de l’époque. Tout en évoquant le fait que des électeurs désabusés de la gauche, se tournaient désormais vers le Front national.

Non, interviewé en 1991 par le Quotidien de Paris, @JLMelenchon ne faisait pas l'apologie du #FN - #fakenews - https://t.co/oppovm6rXW pic.twitter.com/wdJoPHQR3H — CrossCheck France (@CrossCheckFR) March 30, 2017

En en 2011, Valérie Trierweiler avait d’ailleurs interrogé Jean-Luc Mélenchon à propos de cette phrase. Une initiative qu’il n’avait d’ailleurs pas appréciée, comme le montre la vidéo ci-dessous (à 14'40) :

« Je vous remercie de m’avoir amené une interview qui date de 20 ans dont vous sortez une phrase et que vous me ressortez sous le nez par surprise », avait-il indiqué. Avant d’expliquer le contexte de la phrase en question : « Ça voulait dire que les militants et les dirigeants du Front national croient que la politique peut changer le cours des événements et je le crois aussi. Et puis il y a d’autres gens qui croient que non, que de toute façon il n’y a qu’une seule possibilité, qu’un seul ordre du monde possible ». Mais cette fois-ci, l’entourage de Jean-Luc Mélenchon, contacté par 20 Minutes, n’a pas voulu réagir à la nouvelle exploitation de cette interview sur les réseaux sociaux.

Cette nouvelle tentative de manipulation de l’opinion est une fois de plus la manifestation de ce que les journalistes Dominique Albertini et David Doucet décrivaient dans leur ouvrage La Fachosphère, publié en mars. A savoir des informations tronquées quand il ne s’agit pas même de fakes news, qui à force d’être relayées, font croire à une partie des internautes, qu’elles sont bien exactes.