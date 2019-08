Illustration Netflix. — Christophe Ena/AP/SIPA

Le community manager de Netflix France n’a pas sa langue dans sa poche. Il a vertement répondu à un internaute qui critiquait le nombre de personnages LGBT dans les séries de la plateforme de streaming. « Les gays ne sont pas nécessaires dans vos séries », a tweeté mercredi un abonné de la plateforme.

Ces propos homophobes ont rapidement interpellé les internautes, mais aussi le compte Netflix France, qui s’est fendu d’une réponse cinglante. « T’es pas nécessaire dans nos abonnés », a ainsi tweeté le CM de la plateforme de streaming, suivi par plus d’1,7 million d’abonnés.

Un CM engagé

Le tweet du CM a été très apprécié par les internautes. Le message a en effet été retweeté plus de 14.000 fois, et liké près de 40.000 fois. « Meilleure réponse ever, merci Netflix ! » ou encore «@NetflixFR Je ne suis pas abonnée mais votre réponse me donne très envie de m’abonner », ont tweeté certains internautes.

L’auteur de ces propos homophobes a quant à lui finalement retiré son tweet.

Ce n’est pas la première fois que le community manager de la plateforme de streaming se fait remarquer pour ses répliques cinglantes. « Tu vas tranquillement éteindre et écouter le cours maintenant », avait-il conseillé en mai dernier à un internaute qui déclarait « mater Netflix » en cours de français. « Fais attention, un amour d’été, c’est pas de l’amour si c’est juste pour avoir ton compte Netflix », a également lancé le community manager à ses abonnés, fin juillet.

