Image extraite de la saison 2 de «The OA». — Netflix

Si vous n’avez pas le moral, ou si vous n’êtes pas encore parti en vacances (ou probablement les deux), cette annonce risque de vous démolir pour de bon. Comme le rapporte de nombreux médias ce mardi, Netflix a décidé d’annuler la saison 3 de The OA, après deux formidables premières saisons. La raison ? Aucune n’a clairement été avancée par la cheffe des programmes de la plateforme.

« Nous sommes incroyablement fiers des 16 chapitres fascinants de The OA, et nous sommes reconnaissants envers Brit et Zal [les créateurs de la série] d’avoir partagé leur vision audacieuse et de l’avoir mise en scène grâce à leur incroyable talent artistique. Nous avons hâte de travailler de nouveau avec eux, dans cette dimension et peut-être dans d’autres », a déclaré Cindy Holland à The Hollywood Reporter. Une justification insuffisante pour tous les fans de The OA, au bord du gouffre.

#SaveTheOA

A commencer par Brit Marling, qui n’est autre que l’interprète de Prairie, aka The OA. « Zal et moi sommes profondément tristes de ne pas finir cette histoire. J’ai beaucoup pleuré quand j’ai appris la nouvelle. Tout comme l’un des membres de la direction de Netflix, qui est avec nous depuis le début, lorsque nous dessinions le sous-sol de Hap sur le sol de notre bureau dans le Queen. Ce fut un voyage intense de travailler sur cette histoire et d’en prendre soin », a-t-elle expliqué sur Instagram.

Sur Twitter, les fans n’ont pas caché leur désespoir et leur colère, s’interrogeant sur les choix de Netflix, et ont également lancé un hashtag #SaveTheOA.

Au départ, Netflix ça voulait vraiment dire "regarder des séries originales". Littéralement.



C'est après que vous avez perdu le contrôle #TheOA 🙃 https://t.co/dYkjWX4dU9 — G. (@gtnpllt) August 5, 2019

Okay donc là c’est la guerre : Netflix annule #TheOA après deux -merveilleuses- saisons. 🤬🤬🤬https://t.co/YjALd6vXmU — Jean-Maxime Renault (@J_M_Renault) August 5, 2019

#TheOa en TT après son annulation et plein de gens dégoûtés de la nouvelle politique éditoriale de @NetflixFR...Bad Move Netflix. BAAAAAD MOVE #SaveTheOA pic.twitter.com/i0FX61JJsW — Renan Cros (@imnotgenekelly) August 5, 2019

Existe-t-il encore une justice sur terre ? Seul l’avenir nous le dira.