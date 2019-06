Netflix devrait augmenter le tarif de ses abonnements dès ce jeudi 20 juin 2019 — Jonathan Nackstrand AFP

Par ici la Netflix money ! Alors que l’on voyait se profiler un été sans nuage à l’horizon, voilà que l’AFP nous annonce une augmentation des tarifs de Netflix en France dès ce jeudi. Et nous qui pensions enchaîner la nouvelle saison de La Casa de Papel, regarder les ultimes épisodes d’Orange is the new black et nous refaire l’intégrale de Glee en toute tranquillité chez nous, les volets fermés, pour éviter la chaleur qui s’annonce…

Une hausse de 1 à 2 euros

Pour ceux qui ne partagent pas leur compte avec leurs amis ou leur famille (mais ces gens-là existent-ils ?), le forfait de base Essentiel, avec un seul écran, reste au même prix : 7,99 euros. L’offre Standard, qui comprend deux écrans et la haute définition, va voir son tarif augmenter de 1 euro et passer à 11,99 euros. Et c’est l’abonnement Premium, avec les quatre écrans simultanés et la très haute définition, dont le prix grimpe le plus. Avec une augmentation de 2 euros, les utilisateurs de Netflix verront leur facture passer de 13,99 à 15,99 euros.

Dans un premier temps, seuls les nouveaux abonnés verront s’afficher les nouveaux tarifs, mais cela devrait se généraliser à l’ensemble des utilisateurs dans les semaines à venir. Une vingtaine de pays de l’Europe et du Moyen Orient seraient concernés par cette hausse des prix. La France, qui compte 5 millions d’abonnés, n’échappe pas à cette augmentation qui n’est pas la première de son histoire. Depuis son arrivée chez nous en 2014, les prix des forfaits Netflix ont respectivement grimpé de 33 à 37,5 %.