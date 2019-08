Franky Zapata aux commandes du Flyboard Air — Zapata Racing

Franky Zapata s'apprête à décoller une deuxième fois ce dimanche matin, après son échec du 25 juillet, pour traverser la Manche sur son Flyboard.

Ce champion de jet ski a tenté jeudi 25 juillet de rallier Sangatte à Douvres en Angleterre sur sa planche volante. Mais sa traversée avait tourné court pendant le ravitaillement, lorsqu’il avait heurté la plateforme située en mer, à mi-chemin. Afin d’éviter un nouvel échec, son équipe a d’ores et déjà prévu un bateau plus grand et plus stable pour éviter l’effet de houle.

Le Flyboard, une machine volante autonome alimentée en kérosène stocké dans son sac à dos, est doté de cinq mini-turboréacteurs qui lui permettent de décoller et d’évoluer jusqu’à 190 km/h debout dans les airs, avec une autonomie d’une dizaine de minutes.

Pour tout comprendre à cet exploit (on croise les doigts), notre journaliste Jean Saint-Marc répondra à vos questions lors d’un Facebook live dimanche à midi. Rendez-vous donc sur la page Facebook de 20 Minutes. Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos questions à marseille@20minutes.fr