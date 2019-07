Le nouveau concept d’avion hybride-électrique développé par Airbus s'inspire de l'oiseau de proie. — Airbus SAS

Des ailes en forme de plumes et une courbe qui ressemble à s’y méprendre à celle d’un rapace. C’est bien l’oiseau de proie qui a inspiré le nouveau concept d’avion hybride-électrique dévoilé ces derniers jours par Airbus en Angleterre.

Doté de quatre turbopropulseurs, cet avion de ligne de 80 places est « inspiré par la mécanique efficace d’un oiseau, il possède des structures d’aile et de queue qui imitent celles d’un oiseau de proie, tout en présentant des plumes contrôlées individuellement qui permettent un contrôle actif du vol », indique l’avionneur européen qui fête ses 50 ans cette année.

The ‘#BirdOfPrey’ is taking wing! This sleek new concept takes inspiration from eagles to create a hybrid-electric design with individually controlled feathered wings. We’re always looking for pioneering new ideas – what would your aircraft be inspired by? https://t.co/HOfecb8X06 pic.twitter.com/0zXOr5znJv — Airbus (@Airbus) July 19, 2019

Intégrer la propulsion hybride-électrique

Un projet qui n’est pas voué à se réaliser mais à « motiver la prochaine génération d’ingénieurs en aéronautique​ », en les poussant à intégrer la propulsion hybride-électrique, les systèmes de contrôle actif ainsi que les structures composites avancées.

ICYMI: 'UK experts imagine the future of passenger flight - a hybrid, bio-inspired green airliner for sustainable aviation that could cut fuel burn by up to 50%. TIM ROBINSON reports on the Airbus 'Bird of Prey': https://t.co/YwcDIwJlkE pic.twitter.com/4cPyB3EXUp — Royal Aero Society (@AeroSociety) July 21, 2019

Les concepts utilisés pour le « bird of prey » sont tout à fait réalistes, notamment au niveau de l’aérodynamisme grâce au biomimétisme qui consiste à tirer les enseignements de ce qui se passe dans la nature. Et donc aussi plus écologique.