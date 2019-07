AVIATION L’Agence européenne de sécurité aérienne a préconisé une inspection aux ultrasons sur 25 des 234 A380 en circulation, soit ceux dont la date d’assemblage de la voilure remonte à plus de quinze ans

Le 21 juin 2017, un Airbus A380. AFP PHOTO / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT — AFP

Après la signalisation de fissures sur des ailes de 25 Airbus A380, l’Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) a recommandé l’inspection de ces appareils, sans toutefois les clouer au sol, a-t-elle annoncé dans une note, publiée ce mardi.

Plusieurs « cas de fissures » ont été signalés sur des ailes d’A380, a expliqué l’AESA dans une « proposition de directive de navigabilité ». Selon l’agence, faute d’être « détecté et corrigé », ce problème serait susceptible de « réduire l’intégrité structurelle des ailes ».

Les avions concernés assemblés il y a plus de 15 ans

e quotidien Les Echos, qui a révélé mardi cette note publiée le 5 juillet, précise que l’agence basée en Allemagne a préconisé une inspection aux ultrasons sur 25 des 234 A380 en circulation, soit ceux dont la date d’assemblage de la voilure remonte à plus de quinze ans. « Cette directive est considérée comme une action provisoire, limitée aux 25 ensembles d’ailes les plus anciens », a indiqué l’AESA dans son communiqué, qui précise que « sur la base de ce qui sera découvert lors de ces inspections, d’autres directives pourraient suivre » concernant le reste des avions en service.

L’avionneur a réagi en expliquant que « les directives de navigabilité sont standards dans l’aviation et démontrent le bon fonctionnement du processus de réglementation ». « L’aviation est l’un des secteurs les plus réglementés et la sécurité est la priorité absolue dans l’aviation », a-t-il encore indiqué dans un courriel. Ce n’est pas la première fois qu’Airbus doit faire face à un problème de cette nature sur son très gros porteur, dont il a annoncé en février dernier la fin de la production.

Fin de la production pour l’A380, boudés par les compagnies

En 2012, l’AESA avait demandé l’inspection de l’ensemble des appareils en service dans le monde après la découverte de micro-fissures sur les ailes de certains d’entre eux. Si l’entreprise avait assuré qu’elles ne posaient pas de problème de sécurité, ces fissures avaient terni la réputation du plus gros avion civil au monde. Les travaux de réparation et de contrôle sur les « super jumbos » avaient en outre été évalués à « au moins un million d’euros par appareil, soit un coût total de 100 millions d’euros » par l’hebdomadaire Der Spiegel.

Airbus a annoncé en février la fin de la production de l’A380, en bout de course faute de commandes et qu’il cessera de livrer en 2021. Boudé par les compagnies, le programme avait été maintenu en vie grâce à un ralentissement du rythme de production passé à un exemplaire par mois en 2018, contre un total de 27 sur l’ensemble de l’année 2015.