La flotte d'avions de l'avionneur européen Airbus. — Airbus

Personne n’a semble-t-il sauté au plafond chez Airbus à l’annonce d’une nouvelle taxe sur les billets d’avion. « Ce n’est pas obligatoirement une bonne nouvelle », a déclaré ce jeudi à Toulouse Thierry Baril, le directeur des ressources humaines de l’avionneur.

« A force de rajouter des taxes, on est en train de pénaliser les industriels qui investissent beaucoup d’argent pour préparer les propulsions de demain et un ciel beaucoup plus propre », a poursuivi le responsable en marge de l’Airbus développement day, une manifestation de soutien aux start-up innovantes.

Mauvaise idée…

La nouvelle taxe​ proposée par le gouvernement doit entrer en vigueur en 2020 et renchérir les billets d’avion de 1,50 à 18 euros. Elle laisse donc de marbre Thierry Baril car « chez Airbus, dit-il, nous ne pensons pas qu’on va régler le problème du « zéro émission », de l’amélioration de l’empreinte écologique de l’aviation, par une écotaxe ».

Avec l’éco-contribution, le transport aérien prendra toute sa part au financement des transports du quotidien de tous nos concitoyens.



Elle est une réponse à l'urgence écologique et au sentiment d’injustice qu’ont exprimé les Français. pic.twitter.com/o4qCMaVJSt — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) July 9, 2019

Et, puisqu’il faut faire avec, le membre du comité exécutif d’Airbus glisse une suggestion. Il souhaite que cette taxe « soit réinvestie dans le domaine de la recherche, de la technologie et du développement, au service de la préparation d’énergies futures, de nouveaux systèmes de propulsion ».