Le plan final du générique d'ouverture de la saison 8 de «Game Of Thrones» — Capture d'écran/HBO

Les internautes ont enfin trouvé une façon de discuter de Game of Thrones ou d’Avengers : Endgame sans spoiler les autres. Un mème baptisé « spoiler without context » («spoiler sans contexte ») a été imaginé par certains fans pour pouvoir échanger tranquillement sur la série culte ou le dernier film Marvel sans embêter les autres.

Ce mème est composé d’une succession de photos un peu farfelues qui n’ont strictement rien à avoir entre elles, ou avec le sujet de la conversation. Il s’agit en fait d’une sorte de rébus, difficile à comprendre si l’on a pas vu la série ou le film en question.

Un mème devenu viral

Ce mème a séduit les internautes puisqu’il est rapidement devenu viral sur Twitter. Voici quelques exemples de discussions concernant Avengers : Endgame…

…Et des rébus concernant Game of Thrones.

Game of thrones spoilers with no context #GameofThrones pic.twitter.com/6NNtVaa0Wo — Kristy (@__YTSiRK) April 29, 2019

La sortie au cinéma d’Avengers : Endgame et la diffusion de la saison finale Game of Thrones ont suscité ces dernières semaines énormément de commentaires dans les médias et sur les réseaux sociaux. Quelques jours avant la sortie du dernier Marvel, les réalisateurs avaient publié une lettre à l’égard des fans pour leur demander « de ne rien spoiler » du film, « de la même manière que vous n’aimeriez pas qu’on vous le spoile » avaient-ils précisé.