Robert Downey Jr. en tournée promo mondiale pour «Avengers:Endgame», le 15 avril à Seoul en Corée du Sud — Ahn Young-joon/AP/SIPA

Boum badaboum ! C’était attendu, mais cela fait quand même son petit effet. Sorti mercredi dernier en France et vendredi aux Etats-Unis, Avengers:Endgame enchaîne les records au box-office américain et mondial. Il a ainsi récolé 350 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada, contre 257,7 millions pour Infinity War, et réalise ainsi le meilleur démarrage de l’histoire sur le territoire nord-américain.

Plus impressionnant encore, le film a franchi la barre symbolique du milliard de dollars de recettes mondiales en cinq jours, il est actuellement à 1,2 milliard, là où il a fallu onze jours à Infity War pour réaliser cet exploit. Selon le site Box-office Mojo, Endgame a battu plus d’une vingtaine de records depuis sa sortie.

Disney place un neuvième film dans le top 10 des meilleurs démarrages de l’histoire

Un autre film de l’univers cinématographique Marvel occupe, loin derrière, avec 8,1 millions de dollars, la deuxième place du box-office nord-américain : Captain Marvel. En tête le week-end précédent pour sa sortie, le film d’horreur La Malédiction de la dame blanche​ chute à la troisième place, avec 7,5 millions de dollars de recettes. Au pied du podium, Breakthrough, drame adapté d’un roman chrétien vantant les mérites de la foi et des prières, a engrangé de son côté 6,3 millions de dollars ces trois derniers jours.

Grace à Avengers : Endgame, Disney place un neuvième film dans le top 10 des meilleurs démarrages de l’histoire, dont quatre sont des productions Marvel Studios.