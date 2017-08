La finale de la Ligue des champions 2020 en exil à New York? L'Uefa réfléchit à l'idée

Toni Kroos et le trophée de la Ligue des champions à Milan le 28 mai 2016. — Vid Ponikvar / Sportida/SIPA

L’information provient du journal espagnol Marca. L’Uefa chercherait à exporter son emblématique finale de Ligue des champions hors du continent européen. Les dirigeants de l’organisme verraient bien New York comme lieu de la finale. Un choix logique pour la mégapole américaine, qui compte deux clubs majeurs du soccer US ( New York City et Red Bull New York).

>> A lire aussi : Ligue des champions: Facebook va diffuser la saison prochaine gratuitement aux Etats-Unis

Bien sûr, une telle destination n’est pas prévue pour cette saison. La finale 2018 est prévue à Kiev (Ukraine) le 26 mai prochain, tandis que deux villes sont en lice pour accueillir l’édition suivante : Madrid, avec le nouveau stade de l’Atletico, le Wanda Metropolitano, et Baku en Azerbaïdjan (à la limite entre Europe et Asie on vous l’accorde). New York se positionnerait alors pour l’édition 2020.