Floyd « Money » Mayweather a l’air plus chaud que jamais. L’ancien roi incontesté de la boxe a pour la première fois publiquement reconnu qu’il voulait remonter sur un ring pour affronter la star des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor à qui il a donné rendez-vous en juin.

« Pour Conor McGregor, je sors de ma retraite, juste pour un combat contre Conor McGregor », a indiqué Mayweather dans une vidéo publiée samedi par le site internet spécialisé FightHype.

« Je ne veux plus entendre ses excuses, à propos de l’argent, à propos de l’UFC (le principal organisateur de combats de MMA avec qui McGregor est sous contrat exclusif, NDLR). Signe un papier avec l’UFC pour un combat en juin », a lancé à McGregor Mayweather qui vient d’avoir 40 ans.

Retraité depuis septembre 2015, Mayweather espère recevoir 100 millions de dollars (94 M EUR) pour ce combat qui suscite beaucoup d’enthousiasme et d’attentes à travers le monde et qui se déroulerait selon les règles de la boxe.

L’Américain, surnommé « Money » pour avoir amassé plus de 800 millions de dollars sur les rings et considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire, est resté invaincu pendant toute sa carrière professionnelle (49 victoires). McGregor, 28 ans, compte à son palmarès 21 victoires contre trois défaites. L’Irlandais s’est fait un nom par ses déclarations tapageuses et son style ultra-agressif.

