SPORT DE COMBAT Floyd Maywteaher est prêt pour son tout dernier combat...

« Si cela devait arriver, ça serait le plus grand combat de l’histoire. » Après avoir passé son temps à se moquer de l’éventualité d’un combat contre la légende du MMA Conor McGregor, le boxeur invaincu semble avoir changé d’avis.

« Faisons en sorte que le combat ait lieu. Donnons aux fans ce qu’ils veulent voir. Il n’y a qu’un seul combat qui compte, et c’est Floyd Mayweather contre Conor McGregor », a déclaré le néo-quadragénaire à Showtime boxing.

Floyd Mayweather en a profité pour expliquer subtilement la raison pour laquelle il réclamait un combat aux poings et non selon les règles de l’UFC. « Je dis ça parce que chaque fois que Conor McGregor se bat et gagne, il le fait debout. Quand il a perdu, il était au sol », a-t-il ajouté.

A prori, l’idée ne semblerait pas déranger le combattant MMA à en croire le nombre de posts Instagram où on le voit s’entraîner à boxer en bonne et due forme.

