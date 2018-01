FC Nantes-Auxerre: Ranieri incite ses joueurs à «retrouver l'humilité du début de saison»

Claudio Ranieri, le coach nantais. — LOIC VENANCE / AFP

Il en a peut-être marre d’élever la voix. Après sa grosse colère il y a une semaine à Toulouse (1-1), Claudio Ranieri n’a semble-t-il pas haussé le ton mardi soir dans le vestiaire de la Beaujoire. Les circonstances étaient pourtant réunies pour passer une soufflante à ses troupes à la mi-temps de Nantes-Auxerre. En 16es de finale de la Coupe de France, ses hommes étaient menés 3-1 contre Auxerre, formation 12e de L2 privée de 8 titulaires…

Ranieri ne s’est pas énervé

« Je leur ai demandé de parler entre eux à la pause car ce n’était pas possible de jouer comme ça ! », a avoué l’entraîneur italien. Nantes reviendra bien à 3-3, mais finira par s’incliner en encaissant un 4e but à un quart de la fin. « Ce n’est pas possible de concéder 4 buts comme ça, a pesté Ranieri. C’est incroyable. Notre force c’était toujours la concentration et la motivation. »

Sur le plan offensif, le coach nantais n’a pas reconnu non plus sa formation. Mais dans l’autre sens cette fois-ci. « C’est incroyable aussi parce que jamais nous n’avons marqué trois buts, jamais nous n’avons eu autant d’occasions… Je pense que ce soir on a eu plus d’occasions de but que pendant tout le championnat. » Les Canaris ont mitraillé entre 25 et 30 fois le but auxerrois. Pour seulement 3 petites réalisations.

En ce mois de janvier, Nantes - toujours 5e de Ligue 1 - vacille. Ranieri semble avoir une explication à ce petit coup de mou. « Toutes les choses que nous avons construites, nous les avons construites avec la concentration, l’humilité, la force de penser et de défendre bien, et après d’attaquer, a-t-il expliqué en conférence de presse, mardi soir. Ce que nous avons fait en 2017, il est possible de faire de même en 2018. Mais si tu penses que ça va arriver comme ça, ce n’est pas possible, tu dois lutter. »

Puis, il a lâché cette phrase lourde de sens devant les radios, sans néanmoins la préciser davantage : « Il faut retrouver l’humilité du début de saison ! » Se serait-elle volatilisée pour certains éléments de son groupe ?

